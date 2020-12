Roberto Saviano déchu de la citoyenneté accordée par Vérone

Roméo et Juliette endeuillés

Les deux représentants des partis politiques, Matteo Salvini, pour la Lega Nord, et Giorgia Meloni, pour Fratelli d’Italia, ont fait mouche. Tous deux ont dénoncé les déclarations répétées de Roberto Saviano et les attaques portées contre leurs mouvements.

SALVINI: un livre vierge pour raconter ses mérites

Alberto Zelger, conseiller municipal de la Lega, assure : « Saviano est devenu un personnage provocateur, irrespectueux vis-à-vis de ses opposants politiques. Personne ne remet en cause son engagement contre la Camorra. Mais son délire égocentrique le conduit à attaquer des représentants du peuple, uniquement coupables d’avoir une opinion différente de la sienne. »

Et ce, sur plusieurs sujets, comme la dépénalisation du cannabis ou de la cocaïne, afin de lutter contre l’économie parallèle que ces drogues génèrent, et qui renflouent les caisses des organisations criminelles. Ou plus encore, concernant l’immigration, qui, là encore, aboutit à ce que la mafia sur le territoire italien profite de la clandestinité et d’êtres humains prêts à tout.

Ciro Maschio, président du Conseil municipal et représentant de Fratelli d’Italia va plus loin. « En 2008, j’ai soutenu l’octroi d’une citoyenneté d’honneur. Ces dernières années, aucune relation n’a eu cours entre Saviano et la ville. Et nous avons assisté à une embarrassante escalade, une série de délits contradictoires, sur plusieurs sujets — et pas uniquement politiques. »

Il ajoute : « Il n’est plus le symbole de la lutte contre la mafia, mais un commentateur politique. Saviano a choisi une voie différente de celle adoptée en 2008, qui l’avait conduit à cette citoyenneté honorifique », rapporte L’Adige.

Mais d’autres voix interviennent, comme celle de Michèle Bertucco, de l’opposition : « La logique est toujours punitive : les mérites de l’écrivain disparaissent parce que sa réflexion n’est pas conforme à l’idéologie de la Lega Nord », assure-t-elle. D’ailleurs, le premier projet de proposition de vote portait sur les controverses entre Matteo Salvini et Saviano. Et finalement, c’est la prise de position sur les drogues qui aura servi de prétexte.

« Dans une Vérone bigote, façonnée par Zelger et d’autres conseillers de la majorité, tout raisonnement ou proposition sur des questions faisant polémique doit être interdit. »

Oblitérer la pensée critique

La riposte de l’intéressé ne s’est pas fait attendre : « Cette mesure ne concerne pas que moi : elle vise à faire taire toute action contraire à la pensée unique des conseillers majoritaires et de leur partie. L’idéologie veut oblitérer la pensée critique et interdire tout raisonnement et proposition sur des thèmes ne faisant pas consensus », assène Saviano.

CRIE-LE: le nouveau livre enquête de Saviano

Mais Vérone « vaut bien mieux que les pitres qui la représentent maintenant au conseil municipal. Il existe une ville dont je sais qu’elle est ouverte et plurielle, contrairement à l’image que certaines administrations tentent d’en donner ».

Alors que la ville est la huitième commune italienne en nombre de contagions, cette délibération devient totalement incongrue, poursuit Saviano. Peut-être y avait-il des actions prioritaires à mettre en œuvre…

« Même si officiellement je ne suis plus l’un de vos concitoyens, nous continuerons d’échanger nos points de vue, même en cas de désaccord. À proposer des solutions, même quand elles sont inconfortables et à surveiller les actes de nos administrateurs, même quand nous allons à contre-courant. Parce que c’est ce que font les citoyens. »