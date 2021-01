Dire que j’ai gagné de l’argent en déshonorant Naples”, l'accusation infâme (Saviano)

Tout a commencé lorsque le Conseil de la ville de Vérone a voté la destitution de citoyenneté, accordée à Saviano en 2008. À cette époque, ses faits d’armes dans la lutte contre la mafia lui avaient valu ce titre purement honorifique. Mais à cette époque, le maire de la cité n’était pas d’obédience Matteo Salvini, leader de la Lega Nord. Car, ces dernières années, entre le chef du parti et l’écrivain, les échanges les plus virulents ont eu lieu. Et les écrits du second déplaisent fortement au premier : tout particulièrement quand ses enquêtes font état de connivence entre la mafia et la Ligue, dans les territoires du nord de l’Italie.

Dans ce contexte, perdre une citoyenneté honorifique n’était en soi qu’une médiocre pirouette de politicien en manque d’inspiration, reconnaissait à demi-mot Saviano. Vérone « vaut bien mieux que les pitres qui la représentent maintenant au conseil municipal. Il existe une ville dont je sais qu’elle est ouverte et plurielle, contrairement à l’image que certaines administrations tentent d’en donner », assurait-il.

Mais à cet instant, personne n’avait encore versé dans l’injure, la diffamation, ni l’attaque personnelle. Andrea Velardi, conseiller de la Ligue, et président de la commission politique pour la jeunesse, ne s’est pas privé : « Roberto Saviano [..] est le meilleur promoteur de la Camorra », l’organisation criminelle napolitaine, lançait-il en début de semaine. La prise à partie devenait violente, mais la réponse nettement plus subtile.

“Les autres conneries...”

Dans un entretien accordé à Il Fatto quotidiano, Roberto Saviano décortique les coups qu’on lui porte, les plus solides comme les plus sournois. « L’accusation la plus infâme ? Dire que j’ai gagné de l’argent en déshonorant Naples. Ça va de pair avec les autres conneries concernant mon appartement à New York », lance-t-il, visiblement agacé. Un bien acheté suite aux ventes de son ouvrages Gomorra (Folio Gallimard, trad. Vincent Raynaud), qui justement raconte les méfaits de la camorra, plus ancienne mafia d'Italie.

En prenant pour départ son dernier livre, Gridalo (Crie-le) encore non prévu en France, Saviano revient sur sa jeunesse et son parcours. « J’éprouve un grand sentiment de culpabilité à l’égard de ma famille. Pas seulement parce que j’ai peur physiquement. Il y a aussi les attaques, le discrédit, la ridiculisation quotidienne qu’ils doivent endurer. Comme cette histoire de révocation de citoyenneté à Vérone. »

Un procédé digne de Goebbels, à qui il consacre un chapitre dans son essai, expliquant les théories et la mise en pratique de la propagande, méthodes aujourd’hui reprises partout : ne parlez jamais des sujets de votre ennemi, parlez toujours de votre ennemi. « Avec Salvini au pouvoir, je l’ai enduré de manière systématique. J’étais une cible constante. »

Ses réponses, il les apporte avec ses films, ses publications, ses chansons — comme celle réalisée en featuring avec le rappeur Fabri Fibra, Skit, qui détaille amplement ce qu’une légalisation du cannabis aurait des conséquences directes sur les organisations criminelles.

En voici les premières phrases (traduction de la rédaction) :

Légaliser ne signifie pas Inciter tout le monde à la consommation Légaliser ne veut pas dire Pousser chacun à se faire des joints Au contraire Réglementer Soustraire à l’illégalité Si l’État imposait le cannabis La même taxation qu’il applique au tabac Il encaisserait en une année Entre 6 et 8 milliards d’euros [...]



Des sommes qui n’alimenteraient alors plus le marché noir et les organisations mafieuses. Mais Saviano reste droit dans ses bottes : « L’énorme erreur des populistes est intervenue cet été : ils ont dénoncé le régime sanitaire, affirmant que la portée du virus était exagérée, que le masque était inutile. Ils ont perdu leur crédibilité : ils ont tout faux. »