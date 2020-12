Le film policier, du livre au cinéma : En cas de malheur...

ActuaLitté et les éditions Télémaque vous proposent de retrouver quelques grands classiques de cette littérature qui a si mauvais genre, que le cinéma s’en empare avec délectation. Tirées de L’Encyclopédie du film policier français, voici des présentations de ces films historiques — aujourd'hui avec En cas de malheur, de l'incontournable Georges Simenon.

Réalisation : Claude Autant-Lara ; scénario : Jean Aurenche, Pierre Bost, d’après le roman de Georges Simenon ; photographie : Jacques Natteau ; musique : René Cloërec ; montage : Madeleine Gug ; production : Raoul J. Lévy, Ray Ventura (Union Cinématographique Lyonnaise / Iéna Productions / CEI Incom / Cinédis) ; durée : 122 min.

Interprétation : Jean Gabin : Me André Gobillot. Brigitte Bardot : Yvette Maudet. Edwige Feuillère : Viviane Gobillot. Nicole Berger : Janine. Franco Interlenghi : Mazzetti. Julien Bertheau : commissaire. Jacques Clancy : Duret. Annick Allières : Noémie.

L’avocat installe la jeune femme dans un appartement et assure ses dépenses, alors même qu’une procédure est engagée contre lui auprès du Conseil de l’Ordre. Mais Mazzetti, l’amant d’Yvette, réapparaît et elle se donne de nouveau à lui. Pour permettre à Yvette d’échapper à l’idéaliste Mazzetti – qui l’incite à avouer son délit –, Gobillot lui loue un hôtel particulier.

Avant de partir en vacances d’hiver avec Gobillot, elle va voir Mazzetti pour lui faire part de son désir de le quitter, mais le jeune homme la poignarde. Gobillot, qui la recherchait, constate la mort de celle qu’il aimait.

C’est la rencontre au sommet des deux acteurs les plus célèbres de l’époque. Parfaitement aidé par ses scénaristes, Claude Autant-Lara décrit une respectabilité et un univers qui se désagrègent peu à peu. Avocat estimé, Me Gobillot ne peut résister à la jeune Yvette qui appartient à un monde opposé au sien. Elle n’est – même pas – une criminelle, comme la plupart de ses clients habituels et ce mélange de naïveté et d’inconscience le surprend. Yvette n’a-t-elle pas commencé à faire un petit trafic de drogue « pour pouvoir le rembourser ».

Sa propre femme, Viviane, ne s’oppose même pas à lui, comme si, d’ailleurs, Yvette n’était pas la première aventure de son mari. Avec Yvette, c’est pourtant plus grave, car Me Gobillot l’a vraiment « dans la peau » pour employer une expression précise. Avec elle, toute la barrière des conventions s’est détruite. Bien que connu, il n’hésite pas à se laisser voir avec elle. La composition de Jean Gabin, aussi imposant que vulnérable, est ; à ce titre ; admirable et Brigitte Bardot est à la fois mutine, sensuelle – sa brève apparition nue choqua la France ! – et, parfois, même manipulatrice, comme dans la superbe scène à trois entre Gobillot, elle et la jeune domestique Janine.

Notes : Tournage du 4 novembre au 4 février 1958 à Paris – préfecture de police (4e), boulevard du Palais (1er et 4e), palais de justice (1er), place de la Concorde (8e), île Saint-Louis (4e), 45, quai de Bourdon (la demeure de Me Gobillot, 4e), rue de Harlay (1er) et 3, rue de Vaugirard (5e) – et aux studios de Joinville-le- Pont (Franstudio).