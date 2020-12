Barack Obama partage sa traditionnelle liste de lecture de l'année

Amateur de bons livres et de librairies, Barack Obama a partagé sur son compte Facebook 17 titres d'ouvrages, ceux qui l'ont marqué au cours de l'année écoulée. Comme il le souligne, il a volontairement oublié un livre, Une terre promise, signé par un certain Obama Barack (traduit chez Fayard par Charles Recoursé)...

Une sélection plutôt pointue, éclectique, avec un grand nombre de romans récents, et en particulier de premiers romans... Avec une oeuvre de science-fiction dans la liste !

Les recommandations 2020 de Barack Obama :

Homeland Elegies, Ayad Akhtar

Jack, Marilynne Robinson

Caste, Isabel Wilkerson

The Splendid and the Vile, Erik Larson

Luster, Raven Leilani

How Much of These Hills Is Gold, C. Pam Zhang

Long Bright River, Liz Moore

Memorial Drive, Natasha Trethewey

Twilight of Democracy, Anne Applebaum

Deacon King Kong, James McBride

The Undocumented Americans, Karla Cornejo Villavicencio

The Vanishing Half, Brit Bennett (L’Autre Moitié de soi, traduit par Karine Lalechère, Autrement)

The Glass Hotel, Emily St. John Mandel

Hidden Valley Road, Robert Kolker

The Ministry for the Future, Kim Stanley Robinson

Sharks in the Time of Saviors, Kawai Strong Washburn

Missionaries, Phil Klay

Photographie : Ennoti, domaine public