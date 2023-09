Ana et l'Entremonde Tome 2 : Les Naufragés

Dans l'antre du Maître des égouts ! Ana et Domingo, deux jeunes orphelins embarqués par accident dans la fameuse expédition de Christophe Colomb se sont retrouvés projetés dans l'Entremonde : un univers fantastique peuplé de pirates en tous genres ! Ana s'est adaptée à cette nouvelle contrée insolite et à ses curieux habitants. Mais l'Entremonde est plein de surprises et les deux amis désormais séparés devront poursuivre leur route dans l'espoir de se retrouver un jour... Tandis que Domingo et Miguel sont accueillis par une bien étrange créature nommée Doebi, Ana navigue avec l'énigmatique capitaine Sam. Celle-ci décide de faire escale sur l'île de Thoromann afin de glaner des informations susceptibles de l'aider à retrouver ses amis échoués. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu et Ana va se retrouver captive d'un être aussi obscur que terrifiant : le Maître des égouts ! Alors qu'elle tentera de se sortir de ce mauvais pas, Domingo, lui, sera sur le point de faire une découverte surprenante liée à Criquet, le mari de Doebi, et aux secrets de l'Entremonde...