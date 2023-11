Investissements et ressources : portrait des bibliothèques du Québec

« Mon père, notre père, Pierre Lepère, s'est éteint ce matin à Paris, 15e. Je ne connais pas de plus grand vivant, ni de plus grande fierté que d'être sa fille. » Ces mots sont de la poétesse Julia Lepère, accompagnée de son frère Tanguy, annonçant la disparition du romancier, poète, essayiste et éditeur français à l'âge de 78 ans, ce 18 novembre.