L’Italie prête pour Francfort : plus de 100 invités, sans Saviano

La dernière invitation de l’Italie à la foire professionnelle de Francfort remonte tout de même à 1988. Depuis, souligne Mauro Mazza, commissaire et programmateur d’Italia « Paese Ospite », l’édition italienne a connu une croissance de 400 % (donnée communiquée par l’Association des éditeurs italiens).

La programmation littéraire et professionnelle

Or, des écrivains tels Dacia Maraini ou Claudio Magris, présents voilà 36 ans, renoueront avec la Buchmesse en octobre prochain, au sein d’une délégation d’une centaine d’auteurs.

Francfort est un rendez-vous majeur pour le secteur de l’édition dans le monde entier et réunit des éditeurs de plus de 120 pays. Cette année, l’Italie est l’invitée d’honneur pour la deuxième fois de son histoire et, lors de la conférence de presse qui s’est tenue à Francfort ce 28 mai, le programme littéraire et professionnel de l’événement, conçu par l’Association des éditeurs italiens, a été présenté.

Les événements littéraires se dérouleront dans le pavillon italien, conçu par l’architecte et urbaniste de renommée mondiale Stefano Boeri, tandis que les rencontres professionnelles auront lieu dans le stand où seront accueillies plusieurs maisons d’édition italiennes.

“La culture qui unit”

L’objectif est de montrer la littérature italienne la plus variée possible et surtout d’unir, comme le rappelle le manifeste illustré par Lorenzo Mattotti, le passé et l’avenir, « les jeunes promesses et les talents confirmés », précise Mauro Mazza avec une métaphore tirée du football.

Il ajoute qu’il est nécessaire de faire entendre une « pluralité de voix » dans un esprit de « liberté » et de « pluralisme », et introduit un nouveau slogan, « la culture qui unit ». Un discours qui pourrait être interprété comme une forme de réaction aux nombreuses critiques qu’une partie du monde intellectuel italien adresse au gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni, notamment par rapport à des questions de liberté d’expression.

… et les (grands) absents

En effet, la presse n’a pas manqué de demander pourquoi des auteurs de grande renommée nationale et internationale tels que Paolo Giordano, Antonio Scurati et surtout Roberto Saviano, qui a toujours pris parti contre le gouvernement Meloni, ne sont pas présents dans la délégation de Francfort.

La réponse du commissaire Mauro Mazza varie selon les auteurs : Roberto Saviano n’a pas été retenu car « nous avons préféré choisir des auteurs dont les œuvres étaient entièrement originales » et « donner la parole à ceux qui ne l’ont pas encore eue ». Quant à Alessandro Piperno et Paolo Giordano, ils n’ont pas pu venir, mais ont été invités, tandis qu’Antonio Scurati a décliné l’invitation.

Sauf que cette absence, ou exclusion, c'est selon, fait déjà débat : l'écrivain Franco Buffoni renonce à son invitation :

Certains ont même ressorti le hashtag #stoconsaviano (je soutiens Saviano) régulièrement utilisé quand l'écrivain est pris à parti par les politiques ou au coeur d'une polémique – à l'instar du président de l'Institut Delors, Enrico Letta.

Des voix du passé et du futur

Malgré ces « grands absents », le programme s’annonce très riche, notamment en nouvelles autrices, dont les deux présentes à la présentation, Anna Giurickovic Dato (publiée en France chez Denoël, Petite femme, 2018, traduit par Lise Caillat) et Ginevra Lamberti, qui ont parlé, entre autres, de leur rapport à l’activité littéraire et de leurs prochaines parutions.

Comme le souligne la devise de cette participation italienne à la Foire de Francfort, « Des racines dans le futur » (Radici nel futuro), le programme réunit des auteurs connus, comme le physicien Carlo Rovelli, Sandro Veronesi, Nicola Lagioia, Francesco Piccolo, Silvia Avallone, Giulia Caminito, Donatella di Pietrantonio, Mario Desiati, Chiara Valerio et bien d’autres, et d’autres plus récents sur la scène littéraire italienne, comme Maddalena Fingerle et Vincenzo Latronico.

Nous reviendrons prochainement sur le programme complet et les invités – toutefois disponibles à cette adresse.

… s’exprimant dans tous les genres

Comme le rappelle également Innocenzo Cipolletta, président de l’AIE, il est essentiel de donner de la visibilité à tous les genres de la production éditoriale italienne, en particulier la bande dessinée, la littérature de genre, surtout la romance et les romans policiers (le « giallo »), ainsi que la littérature jeunesse, secteur qui représente un tiers des livres italiens vendus à l’étranger selon les données de l’AIE.

Une place particulière sera également accordée aux écrivaines, car en Italie, comme le rappelle toujours Innocenzo Cipolletta, les lectrices sont de plus en plus nombreuses, dans une situation globalement positive pour l’industrie italienne de l’édition, quatrième en Europe avec 70 000 employés dans le secteur.

La « piazza » au centre du pavillon

Enfin, la forme que prendra le pavillon italien, organisé et conçu par Stefano Boeri, a été dévoilée. Le pavillon est organisé autour de l’élément de la place (« piazza ») qui, selon l’architecte, représente « l’histoire et l’ouverture vers l’avenir » et renvoie ainsi de manière significative au regard vers l’horizon et à l’enracinement dans l’histoire qui sont évoqués par le motto du programme italien de la Buchmesse.

De plus, la place est un élément emblématique dans toutes les grandes villes italiennes et est « par nature un espace ouvert, accueillant la vie quotidienne, mais aussi des événements extraordinaires ». Elle est également le « lieu de construction d’un imaginaire devenu international » et en son sein peut s’exprimer l’excellence italienne dans divers domaines, de la musique au tourisme en passant par les arts, la culture et le design, tous célébrés pendant la foire à travers diverses initiatives telles que des expositions et des concerts.

En outre, une sélection des 600 livres les plus significatifs de la relation entre l’Italie et l’Allemagne sera exposée dans les espaces consacrés à l’Italie.