Pour Francfort 2024, l'Italie renouera avec ses racines

Suite à la démission controversée de Ricardo Franco Levi, ancien président de l'AIE (Association italienne des éditeurs), en tant que commissaire extraordinaire pour l'édition 2024 de la Foire du livre de Francfort, le Conseil des ministres italien a nommé, sur proposition de Giorgia Meloni, le journaliste Mauro Mazza le 15 juin.

Cette nomination est également soutenue par le ministre de la Culture, Gennaro Sangiuliano, ancien collègue de Mazza au Tg2, l'un des journaux télévisés de la RAI, la télévision publique italienne.

Des racines tournées vers l'avenir

Né à Rome en 1955, Mauro Mazza a été directeur du Tg2, de Rai1 (de 2009 à 2012) et de Rai Sport (des journaux télévisés et chaînes principales de la RAI). Il est également essayiste et écrivain. Il n'est donc pas un professionnel de l'édition.

Dans une interview accordée au Corriere della Sera fin juin, il a confirmé la participation du physicien Carlo Rovelli à Francfort, sujet d'une polémique récente. Mais ce n'est pas tout : le philosophe et écrivain Stefano Zecchi devrait également être présent lors de la cérémonie d'ouverture, tout comme une éminente écrivaine italienne.

Par ailleurs, Stefano Boeri est prévu pour concevoir le pavillon italien, qui couvrira une superficie de 2000 mètres carrés. Le nouveau commissaire a également confirmé la désignation de la société de communication ICF Next, où travaille le fils de Ricardo Franco Levi, pour gérer la communication de la mission italienne à la Buchmesse.

L'objectif est de « représenter la culture italienne à Francfort dans toutes ses facettes », une vision souvent mise en avant par le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano et les membres de l'actuel gouvernement de droite. Le nouveau commissaire a loué son prédécesseur, affirmant que « sa gestion a été efficace et transparente ». Il a également suggéré ce qui pourrait être le titre ou la devise du programme italien à Francfort : « Culture italienne, racines tournées vers l'avenir ».

Nous attendons de voir les réactions des acteurs culturels et du monde de l'édition face aux choix du nouveau commissaire. Pour l'instant, il annonce qu'il organisera au Pavillon Italien « cinq jours de rencontres, débats et lectures ». Dans ce cadre, « des dizaines d'auteurs de différents genres littéraires ainsi que de grandes et petites maisons d'édition trouveront leur place », tout comme « les différentes sensibilités politiques ».

