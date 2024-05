Chaussez vos baskets, pour un jogging littéraire !

L’écriture peut-elle se faire ailleurs qu’à une table ? Que dans un café ? Que dans un lit ou sur le banc d'un parc ? Pour Cécile Coulon, la réponse est évidente. Elle a trouvé une autre source d'inspiration : la course. Outre le fait que ce soit une manière simple de se maintenir en pleine forme, courir lui a inspiré Petit éloge du running (2021, ed. Les Pérégrines).

Ecrivaine depuis l’adolescence, Cécile Coulon a pour plus grandes références Marguerite Duras et Stephen King, inspirant alors ses romans et poèmes. Depuis ses premiers textes, elle explore la ruralité, le corps, la brutalité des actes ou encore la puissance poétique de la nature. Elle trace simplement sa route. La langue des choses cachées en est la preuve (ed. Éditions L’Iconoclaste), publiée en 2024.

L'association Baraques Walden inaugure son espace destiné à accueillir les activités de médiation et d'animation culturelle liées aux résidences d'écrivains de la cabane Marie-Nimier à Jumièges. Elle organise également une série d'événements littéraires, poétiques et musicaux.

Sur un parcours de 8 kilomètres et d'un niveau intermédiaire, le point de départ de cette course à Rouen et sera suivi d'un brunch partagé à la Baraque. Cécile Coulon y participera également et replace alors cette activité dans une sphère collective.

Voulez-vous courir avec Cécile ?

Crédits photo : Terres de Paroles

DOSSIER - Terres de Paroles 2024 : “Dans le bain du monde”