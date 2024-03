Énergie, déchets, transports... Comment verdir sa librairie ?

« La très grande majorité des libraires rencontrés subissent d’ores et déjà les conséquences du changement climatique dans leur quotidien professionnel », constate la Fédération européenne et internationale des libraires, dès l'introduction de son étude consacrée à l'écologie en librairie.

Souvent associée au lien social, la librairie pourrait en effet difficilement s'exclure du défi le plus important de cette époque moderne : comment adapter les activités humaines à l'impératif de sobriété écologique ? Que faut-il changer, quelles pratiques faut-il combattre ou, au contraire, encourager ? « [O]n peut être pris de vertige, tant les sujets sont nombreux, les résistances vivaces, les obstacles réels », souligne encore l'organisation professionnelle.

Afin de guider et d'inciter à l'action, la Fédération a confié une étude sur le sujet à Fanny Valembois, spécialiste des démarches de transition écologique pour les organisations culturelles — elle avait notamment signé une partie du rapport du Shift Project de 2021, consacrée à l'édition —, et David Piovesan, chercheur à l'université Lyon 3, qui a également été libraire dans une autre vie.

Différents degrés, pour ne pas surchauffer

L'étude explore les différents domaines d'action pour les libraires, en avançant des propositions concrètes. Pour permettre à chaque professionnel de planifier sa propre transition écologique, celles-ci sont classées selon des degrés de faisabilité, de coût et d'impact. Un tableau de synthèse, accessible en fin d'article, sert à suivre chaque étape, pas à pas.

Les deux auteurs ouvrent leur exploration avec l'énergie, une des principales préoccupations lorsque l'on aborde les sujets liés à l'écologie. Économiser l'électricité par la maîtrise de l'éclairage, de la ventilation et du chauffage, voire un changement de mode de chauffage, autant de démarches possibles dans les commerces, au même titre que dans les habitations... Cette dernière action sera toutefois la plus complexe en termes de faisabilité et de coût : son impact sera cependant particulièrement important.

À l'inverse, parmi les actions les moins complexes, relevons celles du domaine du numérique, avec une attention à la durabilité du matériel ou à l'achat d'outils de seconde main. Autres actions à peu de frais, un nettoyage numérique à tous les étages : suppression des vieilles publications sur les réseaux sociaux, toilettage de la base de données clientèle pour l'envoi des lettres d'information, suppression des fichiers inutiles de l'ordinateur...

Bien entendu, un libraire devra compter sur son éventuelle équipe, afin de travailler en bonne intelligence : une formation de tous est nécessaire, ainsi que l'adoption d'une éventuelle charte, à partager avec les collègues. Autant de points qui ne sont pas compliqués à mettre en œuvre, mais dont l'impact est loin d'être négligeable.

Enfin, au quotidien, les libraires sont invités à mettre leurs compétences au service de cette cause, par des rayons, tables et vitrines thématiques, ainsi que par la sensibilisation de leur clientèle en général.

Au cœur du système

L'étude s'attaque bien entendu au cœur de métier des libraires. Vendre des livres, en somme. Pour réduire les quantités envoyées chaque année au pilon, elle suggère par exemple de rénover les livres défraîchis, comme le propose l'entreprise Clic Logistic en France, une opération financée par les éditeurs, et qui permet ensuite au livre de retrouver sa place en rayon.

Pour améliorer le taux de retours, et ainsi limiter les flux de transport, particulièrement gourmands en énergie, l'étude propose aux libraires de réenvisager l'équilibre entre fonds et nouveautés, ou de conserver un peu plus longtemps certains titres en rayons. Voire réaliser une trêve de nouveautés, pour faire une pause dans un rythme très soutenu. Se passer de matériel promotionnel peut également être une solution de choix, sans même parler de l'ouverture d'une offre de livres d'occasion...

Sur les flux de transport toujours, les auteurs de l'étude citent des initiatives de livraison à vélo mises en place dans différents pays, et évoquent même la possibilité du fret ferroviaire - en reconnaissance que cette option reste « très difficile, voire impossible » à l'heure actuelle. D'une manière générale, regroupement, rationalisation et circuit court font partie des bons réflexes à acquérir.

L'étude complète, en français, est accessible à cette adresse. Un tableau récapitulatif des actions est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, It's No Game, CC BY 2.0