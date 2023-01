Proche des Beatles et de Bowie, l'écrivain Hanif Kureishi gravement blessé

Littéralement, l’écrivain aura frôlé la mort : ce 28 décembre, il se trouvait à Rome. Il avait siroté une bière, devant un match de foot, et la fin de partie sifflée, décide de regagner son domicile. Il prend alors une marche vers la Piazza del Popolo, avant de passer par la Villa Borghese. Mais en rentrant chez lui, il fait une chute.

« Je me suis réveillé quelques minutes plus tard, dans une mare de sang, le cou tordu dans une grotesque position, ma femme à genoux, à mes côtés », explique-t-il.

La sensation qui le parcourt alors devient effrayante : « Il n’y avait plus aucune coordination entre ce qui restait de mon esprit et de mon corps. J’étais comme séparé de moi-même. Je me croyais en train de mourir. J’ai pensé qu’il me restait trois respirations à prendre… »

Handicap douloureux

Soigné en urgence à l’hôpital Gemelli, il subit une opération de la colonne vertébrale. Selon lui, son état a connu quelques améliorations mineures, mais trois fois rien : se gratter le nez, se nourrir, ou passer un coup de fil. Pour le reste, rien à faire : comme une paralysie qui le frappe.

À cette heure, il ne serait plus même en mesure de tenir un stylo, indique-t-il. « Comme vous pouvez l’imaginer, c’est à la fois humiliant, dégradant, et un fardeau pour les autres. » Et de demander à ses abonnés sur Twitter ce qu’ils connaissent en matière de technologie d’assistance vocale, de sorte que, s’il ne peut plus ni marcher ni écrire, il lui soit possible de poursuivre son travail.

Kureishi, fils d’un migrant pakistanais et d’une Anglaise, est écrivain depuis une trentaine d’années. Son travail aura avant tout porté sur les émigrés et la Grande-Bretagne, passée d’une société postcoloniale à une structure sociale multiculturelle.

Il avait été salué en 1985, avec une nomination aux Oscars pour My Beautiful Laundrette. Auteur de sept romans, il fut très proche de David Bowie, dont il retint ce conseil : ne jamais en donner.

Même le groupe des quatre garçons aux cheveux dans le vent a eu une pensée pour l'écrivain, à qui ils doivent tant – notamment une préface d'un ouvrage paru l'an passé, The Beatles: Get Back.

Crédits photo : Hanif Kureishi