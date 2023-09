Le passeur de lagunes

Venise, dans un futur proche. Paolo est un adolescent qui vit seul avec son père pêcheur sur l'île de la Giudecca. Avec trois copains, dont son meilleur ami Ahmad, il vient d'entrer dans un trafic de drogue de synthèse, la Rose. Un jour, son père disparaît sans laisser de trace. Alors qu'il décide de partir à sa recherche, la bande se fait voler une grande partie de sa première livraison de drogue. Ils vont devoir s'expliquer avec l'organisation mafieuse qui les emploie. Ahmad, qui est leur intermédiaire, demande à Paolo de l'aider. Bientôt, Paolo va comprendre que la disparition de la drogue et celle de son père sont peut-être liées... Un récit initiatique qui montre l'envers du décor d'une lagune méconnue, loin de la Venise des touristes. Les aquarelles magnifiques du vénitien Piero Macola subliment les lumières et les ombres des paysages de cette mer intérieure, et dévoilent toute sa beauté cachée.