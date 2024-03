L'essayiste Malika Sorel-Sutter, un succédané de Zemmour au RN

À la recherche d'une caution « intellectuelle », le Rassemblement national a jeté son dévolu sur Malika Sorel-Sutter, autrice de Immigration, intégration : le langage de vérité (Mille et Une Nuits, 2011), Décomposition française : comment en est-on arrivé là ? (Fayard, 2015) ou encore Les Dindons de la farce (Albin Michel, 2022).

Dans un entretien accordé au Figaro, elle explique son choix de rejoindre la liste d'extrême droite conduite par Jordan Bardella, afin de « participer à la recomposition française ». « J'ai travaillé avec Dominique De Villepin, Nicolas Sarkozy et François Fillon », rappelle-t-elle. « [D]ésormais, j'estime que le Rassemblement national est le seul parti qui défende les intérêts supérieurs de la France et du peuple. »

Zemmour bis

Tandis que l'animateur multicondamné Éric Zemmour retente sa chance en politique avec son parti Reconquête ! aux élections européennes avec Marion Maréchal en tête de liste, le Rassemblement national se lie avec une autrice qui déroule sensiblement les mêmes thèses, et sur le même ton catastrophiste, que le candidat malheureux à la présidentielle.

En 2015, Zemmour ne s'y trompait pas. Dans la chronique régulière qu'il signait au sein du Figaro, il soulignait son appréciation pour un essai de Malika Sorel-Sutter, Décomposition française : comment en est-on arrivé là ?. « Un réquisitoire contre la politique d'immigration suivie depuis trente ans par la droite comme par la gauche. Un témoignage de l'intérieur du système. Implacable », introduisait-il alors.

Hier, à la gare de Saint-Cloud, en région parisienne, un agent effectue une annonce en direction des voyageurs : « Votre attention s'il-vous-plaît. Le prochain train en direction de la Défense partira de la voie B, “B” comme Bilel. Je répète, le train pour la Défense partira de la voie “B” comme Bilel ». À côté de moi, deux jeunes filles, manifestement d'origine européenne, se parlent et disent à voix basse : « tu as entendu le nom qu'il a pris comme exemple ? » Même avec le prénom que je porte, j'ai été moi-même choquée et ai pensé en mon for intérieur « voilà un nouveau signe d'un “Grand remplacement” que les “élites” nient mais que le peuple voit et entend chaque jour davantage. » – Extrait du blog de Malika Sorel-Sutter, le 26 janvier 2024

Comme lui, Malika Sorel-Sutter souscrit à la théorie du « Grand remplacement » de Renaud Camus, selon laquelle la population européenne considérée comme « de souche » par ces théoriciens serait sciemment remplacée par des individus originaires d'Afrique du Nord, et en particulier des musulmans. À la fois complotiste, raciste et xénophobe, ce concept connait toutefois un succès indéniable à l'extrême droite et à la droite de l'échiquier politique français.

De Sarkozy à Bardella

Malika Sorel-Sutter incarne elle-même ce glissement de la droite dite « républicaine » vers les théories et idées racistes de l'extrême droite. Après des études en France, elle passe une quinzaine d'années en Algérie, d'où sont originaires ses parents, sort diplômée de l'École polytechnique d'Alger, puis de Sciences Po.

À la moitié des années 2000, elle s'affiche aux côtés de Dominique de Villepin, puis sera débauchée par Sarkozy quelques années plus tard, qui la nomme membre du Haut Conseil à l'intégration. Elle y siègera jusqu'à sa dissolution, sous Hollande, en 2013.

Elle gravite autour d'un autre candidat, en 2017 : François Fillon, qu'elle conseille sur les sujets de l'éducation et de l'immigration, bien entendu. Il s'agissait pour elle de « l'élection de la dernière chance », comme elle l'indiquait à l'époque au Figaro.

À LIRE - Au Puy-en-Velay, une librairie propose l'ouvrage d'un négationniste

La voici donc de retour à la droite de la droite, une trajectoire pas si étonnante, puisqu'elle affiche depuis quelques années déjà son « amitié » avec Philippe de Villiers, un autre auteur qui fait les beaux jours de Fayard, Albin Michel ou Plon.

Les ventes de ses ouvrages restent toutefois moindres par rapport à celles des livres de ses collègues : 5000 exemplaires pour Immigration-intégration : le langage de vérité, 25.000 (grand format et poche) du côté de Décomposition française, comment en est-on arrivé là ?, et 5000 pour son dernier en date, Les dindons de la farce (données : Edistat).