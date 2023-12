Une proposition de loi pour sortir les artistes-auteurs de la précarité

Rapport Racine et crise sanitaire ont mis en avant la situation précaire des artistes-auteurs, et notamment des écrivains et écrivaines, mais cette réalité est celle de nombreux professionnels depuis plusieurs années déjà. Selon une étude inédite du Centre national du livre sur la littérature jeunesse, le revenu moyen d’un auteur ou d'une autrice jeunesse de moins de 40 ans se situait autour 15.800 € nets par an, en 2019.

L'amélioration de la rémunération des auteurs de l'écrit fait partie des solutions envisagées — mais les négociations sur le sujet, entre les principaux intéressés et les éditeurs, patinent —, la consolidation de leurs droits sociaux en est une autre.

En février 2022, un groupe de députés communistes, mené par Pierre Dharréville (Bouches-du-Rhône, Nupes) avançait une proposition de loi « visant à l’instauration d’un revenu de remplacement pour

les artistes‑auteurs temporairement privés de ressources ». Le texte sera prochainement remis sur le bureau de la présidence de l'Assemblée, et s'accompagne d'une campagne pour mobiliser autour de sa présentation.

Une continuité de revenus

Considérant la précarité économique et sociale des artistes-auteurs, dont les revenus peu élevés sont particulièrement exposés aux aléas de la vie, la proposition de loi des députés vise l'instauration d'un système permettant la continuité de leurs revenus, grâce « à une assurance-chômage conçue comme le maintien de leurs revenus d’activité, qu’il s’agisse de droits d’auteur ou de rémunérations issues de leur travail effectif ».

Si les artistes-auteurs ont accès à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et au revenu de solidarité active (RSA), les députés préconisent une assurance-chômage qui garantirait « le maintien d’un salaire de référence entre deux emplois », sur le modèle du régime des intermittents.

Selon une idée répandue, les créateur·ices ne pourraient pas bénéficier de ce type de droit dont l’accès est conditionné à la validation d’un nombre d’heures dans l’emploi. Cette objection découle d’une méconnaissance du fonctionnement de la Sécurité sociale qui convertit les revenus des artistes-auteur·ices quels qu’ils soient en un volume d’heures, auxquelles s’ajouteraient, le cas échéant, les heures acquises au titre du salariat (salons, plateau, studio, etc.). – Pour une continuité de revenus des artistes auteur·ices

L'accès à cette assurance-chômage utiliserait donc le même mode de calcul que celui convoqué pour les droits à la retraite, le versement d'indemnités maladie ou encore les congés de paternité ou de maternité.

Convertir les revenus des artistes-auteurs en volume d'heures permettrait d'ouvrir les droits à cette assurance-chômage, « à partir d’un revenu annuel équivalant à 300 heures Smic, soit 3456 € brut ». « Les artistes-auteur·ices indemnisé·es auront droit au maintien d’un pourcentage de leurs revenus d’activité des douze derniers mois et le montant minimum de leur allocation mensuelle sera fixé à 60 % du revenu médian de la population générale, soit environ 1100 € net au 1er juillet 2023 », précise le PCF dans la brochure qui accompagne la proposition de loi, accessible en fin d'article.

Une caisse à remplir

Cette assurance-chômage des artistes-auteurs serait gérée par l'Unédic (Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce), qui collecterait les cotisations des artistes-auteurs et des diffuseurs.

Selon les députés, le financement de ce nouveau droit social serait permis à la fois par l'excédent dégagé par l'Unédic (un solde positif cumulé de 18,5 milliards €, de 2023 à 2025, est prévu) et par une hausse du taux des cotisations sociales des diffuseurs, à 1,1 % actuellement, contre 16 % pour les artistes-auteurs. « À titre de comparaison, les cotisations patronales des entreprises du spectacle sont de 46 % du salaire brut », prennent-ils soin de préciser.

Un régime plus fort, donc un statut consolidé, permettra une ouverture des secteurs de la création à des catégories sociales qui ne peuvent pas se permettre d’endurer des années de travail gratuit et de pauvreté au nom de la passion. Nul doute que ce nouveau droit aura un effet émancipateur et inclusif pour des milliers de travailleur·ses artistiques. - Pour une continuité de revenus des artistes auteur·ices

Dans la proposition de loi originale, en 2022, le financement de la mesure nécessitait une hausse des taxes sur le tabac, mais le nouveau texte pourrait donc plutôt se tourner vers les diffuseurs, avec une révision du taux de cotisation.

Pour présenter l'initiative parlementaire, le Parti communiste français invite à une rencontre, ce 6 décembre à 18h30, au sein de la Bourse du Travail, salle Croizat, 3 rue du Château d’Eau, dans le 10e arrondissement de Paris.

Nous avons contacté les auteurs de la brochure et de la proposition de loi et sommes en attente de précisions.

Photographie : Dessin d'Olivier Josso Hamel, exposé au FIBD en 2018 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)