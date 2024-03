Sébastien Vidal reçoit le Prix Landerneau Polar 2024

Il rejoint ainsi une liste de lauréats comprenant Caryl Férey, Hervé Le Corre, Fred Vargas, Sandrine Collette, Emmanuel Grand, Thomas Cantaloube, Sophie Loubière, Gwenaël Bulteau, et Louise Mey, qui avait remporté le prix l'année précédente avec Petite Sale (Le Masque).

Colin Niel, qui préside le jury du Prix Landerneau Polar pour l'édition 2024, a fait l'éloge de Sébastien Vidal en décrivant son style comme étant à la fois dur et captivant, capable d'immerger le lecteur dans un hiver sans merci à travers son roman noir.

Au cœur des Alpes, à la lisière entre l'Italie et la France, se trouve Tordinona, un village coupé du monde. Alors que Marcus et Nadia, une équipe de gendarmes, envisagent de quitter les lieux en prévision d'une tempête imminente, la découverte du cadavre de la fille du maire par le garde champêtre bouleverse leurs plans. Le lendemain, suite à l'effondrement du seul pont reliant Tordinona au reste du monde à cause d'une avalanche, le maire et certains villageois accusent un étranger de passage d'être le meurtrier.

Face à la colère et à la soif de vengeance des habitants, Nadia et Marcus s'efforcent de protéger les principes de justice, se retrouvant ainsi en conflit direct avec eux. Prisonniers d'un huis clos brutal, où la nature se déchaîne, ils sont confrontés à une interrogation fondamentale : quelle part d'humanité demeure-t-il lorsque les garants de l'ordre ne sont plus là pour le maintenir ?

Natif de Corrèze en 1971, Sébastien Vidal a choisi de revenir dans son département natal après vingt-quatre ans de service en gendarmerie. Passionné de lecture, il ne peut se passer de sa dose quotidienne de littérature et s'imprègne de récits depuis son plus jeune âge. Son œuvre précédente, intitulée Ça restera comme une lumière, a également été publiée aux éditions Le mot et le reste.