Polar Beer 2024 : un salon polaire et givré de lettres

Le Polar Beer fête cette année sa deuxième édition. La manifestation bat son plein, notamment dans l'optique de pallier un manque, puisqu' « il n'y a curieusement plus aucun salon du livre policier à Paris », souligne l'organisateur. Au programme, des tables rondes thématiques auprès d'auteurs et d'autrices, des signatures, une librairie, des jeux, un atelier-enquête pour les enfants (sur réservation), un concert en fin de journée, de la petite restauration (des pizzas confectionnées sur place par un boulanger bio) et « de la bière artisanale évidemment ».

Parmi les écrivain.es invité.es, on compte Didier Daeninckx (auteur de biographies, notamment de Missak Manouchian. Une vie héroïque, Les Arènes, 2024), Thomas Cantaloube (Requiem pour une République, Folio, Prix Quai du Polar 2019) ou encore Patrick Amand, Alexandre Lenot, Hubert Prolongeau, Karim Miské, Benjamin Fogel, Isabelle Amonou, Laurène Duclaud, Michèle Pedinielli, Marek Corbel, Tristan Saule, Danü Danquigny, Audrey Brière, Gilberto Villarroel et Bruno Jacquin.

La Brasserie de l'Être est reconnue comme l'une des Entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS), un lieu qui participe régulièrement à la publication de livres. Leur objectif éditorial se concentre sur la mise en lumière d'alternatives dans le secteur du livre, et le renforcement des liens de solidarité. À ce titre, des événements s'organisent régulièrement dans la brasserie, en lien avec des partenaires locaux, des librairies aux intervenants de l'économie sociale et solidaire.

« L’objectif est ici de créer un véritable lieu d’émulation intellectuelle et de rencontres entre habitants et du quartier et public sensible à ces thématiques. », peut-on lire sur le site Internet. Le lieu souhaite, par ces rencontres, susciter l'intérêt pour les littératures de genres.

Le programme détaillé du Polar Beer est à retrouver ci-dessous :

14h - Table ronde 1 « Résistance ! » : recueils sur les résistances d'hier et d'aujourd'hui

Aux côtés de Didier Daeninckx, de Thomas Cantaloube, de Patrick Amand (directeur de la collection Noires Nouvelles aux éditions du Caïman) pour le recueil de nouvelles Merci la résistance (Caïman, mars 2024), d'Alexandre Lenot, et de Hubert Prolongeau du collectif STOP aux éditions Manufacture de Livres.

15h - « Les savants mènent l'enquête » : atelier pour les 8-12 ans

Réalisez une enquête et découvrez le métier de la Police scientifique ! Relevé d'indices, travail d'équipe, empreintes digitales, étude de poudres, extraction d'ADN... de nombreuses expériences seront menées avant de découvrir la clé du mystère. Un atelier proposé par Les savants fous.

(Gratuit mais réservation obligatoire à l'adresse e-mail giacomonifred@free.fr)

15h30 - Table ronde 2 « Dystopies » : quand le polar nous parle d'avenir

Aux côtés de Karim Miské pour son livre La situation (paru aux Avrils), de Benjamin Fogel pour L'absence selon Camille (Rivages, mars 2024), d'Isabelle Amonou pour L'enfant rivière (Dalva), et de Laurène Duclaud pour Gouine City confidential (Manufacture de livres)

17h - Table ronde 3 « Irréductibles » : un demi-siècle d'injustice sociale

Aux côtés de Marion Brunet pour Nos armes (Albin Michel, 2024), de Michèle Pedinielli pour Sans collier (l'Aube), de Marek Corbel pour La baie des révoltés (Edevcom, mars 2024), de Tristan Saule pour Et puis, on aura vu la mer (Quartanier, février 2024)

18h30 - Table ronde 4 « Frictions historiques » : le réel et l'histoire dans les romans policiers

Aux côtés de Danü Danquigny pour Vieux Kapiten (Gallimard, mars 2024), d'Audrey Brière pour Les Malvenus (Seuil), de Gilberto Villarroel pour Zona Cero (Forges de Vulcain, février 2024), et de Bruno Jacquin pour De larmes et de haine (Cairn)

21h - Concert « Tiki Bang Bang »

Crédits photo : illustration, Brandon Anderson, CC BY-NC-ND 2.0