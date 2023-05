Gouine city confidential. L'intégrale de la Saison 1

Dans les rues de Gouine City, Alex Duke s'essaye à être une dure : mi-détective, mi-garde du corps, elle fait ce qui s'impose sous les ordres de Vi, son amie de toujours. Il y a des arnaques, des coups de sang, des mensonges, des crimes et des combats. Gouine City, c'est une ville qui palpite et qui cogne, aussi addictive que destructrice. Une ville comme les autres avec des rues et des bars peuplés de tendres folles, d'idéalistes, de paumés et d'intraitables salauds. Et c'est parmi eux qu'Alex Duke nous balade, drôle, parfois désillusionnée, toujours aussi généreuse que fantasque. Avec cette première saison de Gouine City Confidential, Laurène Duclaud revisite les codes et clichés du polar américain pour nous livrer la chronique de la vie d'une femme furieusement moderne.