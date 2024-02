Street football, basket ou golf : la langue française à la rue ?

La Commission d'enrichissement de la langue française s'est montrée particulièrement assidue dans sa pratique du sport, ces derniers mois. Elle a ainsi consacré des listes de termes et expressions au rugby, aux parasports, ou même à la « glisse urbaine », avec tout le vocabulaire des figures et positions...

Pas de liste de vocabulaire, au Journal officiel de ce 23 février, mais une recommandation, qui porte sur les sports street, « de nouveaux sports [qui] se pratiquent volontairement sur la voie publique, parfois au cœur des agglomérations urbaines ou rurales et à la vue des passants », explique la commission.

Dans les faits, ces disciplines sportives dérivent de sports institutionnalisés, pour lesquels des infrastructures sont généralement construites afin de les pratiquer. Une sorte de retour aux sources donc, où les sportifs se contentent d'éléments urbains pour s'affronter ou se dégourdir les jambes...

Pour transcrire en français l'expression anglaise « street », souvent accolée aux différents sports désignés, comme street football, street hockey, street golf ou street basketball, la commission propose une solution assez simple.

« La voie publique et le mobilier urbain étant les éléments communs à ces sports, l'expression de rue et l'adjectif urbain, -e paraissent les mieux adaptés en français pour les qualifier », explique-t-elle. « La Commission d'enrichissement de la langue française recommande donc d'ajouter les mentions de rue ou urbain, -e aux noms des sports concernés, en fonction du type de pratique ou du contexte. »

La Commission avait déjà produit une recommandation sur ce terme en 2013, dans laquelle elle avançait seulement l'expression « de rue ». Dix ans plus tard, la langue française s'est donc un peu plus enrichie...

Placée auprès du Premier ministre, la CELF a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Photographie : illustration, Chris JL, CC BY-NC-ND 2.0