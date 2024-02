Ramasse-et-va, contre-mêlée... Le glossaire du rugby s'étend

Placée auprès du Premier ministre, la CELF a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

En septembre 2023, alors que la Coupe du monde de rugby venait de démarrer, la Commission avançait déjà une liste de termes techniques anglais, avec leurs équivalents en français. Quelques ajustements surviennent donc, à l'occasion du Tournoi des Six Nations, avec 8 propositions, accompagnées de définitions précises.

Ainsi, le counter ruck devient la « contre-mêlée spontanée » ou la « contre-mêlée ouverte », soit une « [p]hase de jeu consécutive à une mêlée spontanée, permettant à l'équipe qui défend de récupérer le ballon par une action de poussée au-dessus de celui-ci ». Au break, on préférera le « franchissement » ou la « percée », quand un joueur traverse « le rideau défensif adverse soit en portant le ballon, individuellement ou collectivement, soit en le bottant pour le récupérer derrière la ligne défensive adverse ».

Signalons aussi le pick and go, changé en « ramasse-et-va » en français, « qui consiste, à partir d'une mêlée spontanée, à s'emparer du ballon au sol et à engager une course vers l'avant ».

Qui a dit que la langue française n'était pas riche ? L'expression turn over trouve deux déclinaisons en français : le « ballon perdu » est laissé par l'équipe en possession du ballon à l'équipe adverse, tandis que le « ballon rendu » consiste, pour l'équipe en possession du ballon, à le restituer à l'équipe adverse afin d'obtenir un gain de terrain en inversant le rapport de force...

La liste complète est disponible à cette adresse ou ci-dessous.

Photographie : illustration, Sam Johnson, CC BY-NC 2.0