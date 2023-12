Jeux paralympiques à l'horizon : le parasport à l'honneur

Comme le sport, le parasport propose une large variété de disciplines, comme la boccia, « pratiqué par des joueurs en fauteuil roulant, qui consiste à lancer des balles en cuir le plus près possible d'une balle-cible tout en faisant obstacle aux balles adverses ». Accessible à des personnes qui présentent de très fortes limitations motrices, la boccia peut se pratiquer seul ou en équipe.

Autre exemple, le cécibut, « dans lequel s'affrontent deux équipes de trois joueurs non-voyants ou malvoyants, qui effectuent alternativement des tirs au but à la main en faisant rouler ou rebondir un ballon sonore que doivent arrêter les joueurs de l'équipe adverse ». La commission indique qu'un équivalent anglais reste admis, le « goalball ».

Parasport assez proche, le cécifoot se joue avec un ballon sonore également, « sur un terrain aux lignes de touche clôturées, dans lequel s'affrontent deux équipes de cinq joueurs composées de quatre joueurs de champ non-voyants ou très malvoyants, et d'un gardien de but voyant ».

Enfin, pour pratiquer le rugby en fauteuil roulant, ou rugby fauteuil, deux équipes de quatre joueurs en fauteuil roulant à propulsion manuelle s'affrontent, pour « atteindre l'en-but adverse en étant en possession du ballon ».

Pour désigner les personnes qui pratiquent ces parasports, la commission suggère les termes paraathlètes et parasportifs, et, dans le cadre des Jeux paralympiques, paralympiens et paralympiennes.

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

La liste complète des termes est accessible à cette adresse et ci-dessous.

Photographie : illustration, Siobhán Silke, CC BY-NC 2.0