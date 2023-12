Molière sur un skate : le vocabulaire de la “glisse urbaine

Sport apparu dans les années 1950 aux États-Unis, le skateboard désigne à la fois une activité et le principal équipement utilisé pour cette dernière. Après quelques décennies, le skateboard se popularise, cumulant fonctions ludique et utilitaire, pour les déplacements.

Les usages font bientôt de l'accessoire le centre d'une véritable discipline : au skateboard s'associent un attirail, avec des vêtements bien identifiés, et des marques qui deviennent vite incontournables pour certains skateurs. Par ailleurs, la pratique s'institutionnalise, avec la création d'un ensemble de figures et la conception d'infrastructures adaptées à leur réalisation (ou l'inverse, l'utilisation d'une infrastructure donnant naissance à une figure inédite).

La liste publiée par la Commission d'enrichissement de la langue française, apparue au Journal officiel de ce 5 décembre, se penche justement sur ces figures et ces infrastructures, le plus souvent désignées par les termes anglophones d'origine.

Bienvenue, donc, dans le planchodrome (équivalent français du « skate park »), où vous pourrez réaliser ou admirer différentes figures (« tricks »). Parmi celles-ci, la vrille latérale (« flip »), la saisie (« grab »), le glissé axial (« grind »), la vrille horizontale (« shove-it ») ou encore le glissé latéral (« slide »).

Pour les exécuter, il conviendra de se jeter, après impulsion, dans un bol (« bowl »), pour atteindre la vitesse voulue et nécessaire au saut et la réalisation de la figure. En cas de chute avec fracture, on accusera donc le manque de “bowl“.

La liste complète relative au vocabulaire de la glisse urbaine est accessible à cette adresse.

Placée auprès du Premier ministre, la CELF a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

