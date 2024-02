Ukraine : le lourd tribut payé par la culture en temps de guerre

L'UNESCO a produit sa troisième évaluation des dégâts sur les secteurs de la culture et du tourisme en Ukraine, deux ans après le début d'un conflit qui, sans surprise malheureusement, s'enlise. Ces estimations de l'agence de l'ONU sont réalisées à partir d'informations collectées par la Banque mondiale, le gouvernement ukrainien, la Commission européenne et les Nations unies elles-mêmes.

Au total, les autorités ukrainiennes ont signalé 4779 biens culturels et touristiques endommagés, dont des sites et bâtiments à valeur patrimoniale (2,41 milliards $ de dégâts), des biens culturels mobiliers, des collections et des dépôts culturels (161 millions $) ; des bâtiments et ateliers dédiés aux industries culturelles et créatives (262 millions $) et des installations touristiques (650 millions $).

Par ailleurs, depuis le mois de février 2022, le secteur de la culture et du tourisme a également accumulé une perte de revenus de 19,6 milliards $ (+30 % en un an), dont plus de la moitié (10,6 milliards $) concerne la seule ville de Kyiv, en raison d'une chute de la fréquentation touristique et du fort ralentissement des industries créatives.

« À ce jour, le coût total des dégâts physiques sur le secteur de la culture et du tourisme en Ukraine est estimé par l’UNESCO à près de 3,5 milliards $, contre 2,6 milliards $ il y a un an, soit une hausse de 40 % », déplore Audrey Azoulay, la directrice générale de l’UNESCO.

Limiter les risques et reconstruire

341 sites patrimoniaux ont été endommagés, d'après le rapport de l'UNESCO, informé par des images satellites et des éléments récupérés sur place. Depuis un an, l'agence onusienne envoie en Ukraine des experts et du matériel pour sécuriser au maximum les lieux culturels, assurer la conservation des œuvres et éviter le trafic de biens culturels.

Plusieurs chantiers de reconstruction ont même été entamés, notamment à Odessa et Kyiv, tandis que 1600 professionnels de la culture ont été formés aux situations d'urgence et aux enjeux de la conservation et de la protection des œuvres d'art.

Enfin, l'UNESCO s'efforce de maintenir les activités artistiques en Ukraine, ce qui permet d'aider les artistes eux-mêmes à survivre et poursuivre leurs pratiques professionnelles. À ce titre, des bourses sont venues financer 14 projets artistiques à travers l'Ukraine, et 100 artistes ukrainiens en exil ont pu bénéficier de bourses de création. Enfin, un centre culturel de l’UNESCO ouvrira à Lviv mi-2024, pour pérenniser ces soutiens.

Depuis deux ans, l'UNESCO a mobilisé environ 66 millions $ pour le secteur culturel en Ukraine, grâce aux États membres et à des soutiens privés.

Photographie : Irpin, oblast de Kyiv, le 1er avril 2022 (illustration, UNDP Ukraine, CC BY-ND 2.0)

