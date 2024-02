Georgina Hogarth, témoin privilégié de la vie de Charles Dickens

Georgina Hogarth (1827-1917) est présentée par Charles Dickens lui-même, dans son testament, comme « la meilleure et la plus sûre amie que puisse avoir un homme ». C'est donc sans trop d'hésitations qu'il la désigne comme son exécutrice testamentaire dans ce même document, qui lui a confié la gestion de son œuvre et de son patrimoine.

Charles Dickens s'éprend de Catherine Hogarth au début des années 1830 et tous deux célèbrent leurs fiançailles dès 1835, avant de se marier l'année suivante. En 1842, installés ensemble, ils demandent à Georgina Hogarth, jeune sœur de Catherine, de venir habiter avec eux pour assumer le rôle de gouvernante, alors qu'un voyage en Amérique se prépare.

Ainsi commence le compagnonnage de Georgina Hogarth auprès du couple Dickens, et en particulier de Charles. Elle lui apporte une précieuse aide dans l'écriture de certaines de ses œuvres. Elle est très proche de l'écrivain, en témoigne sa décision de rester à ses côtés après sa séparation avec Catherine, en 1858.

« Pour nous, le principal champ de recherche reste la vie de Georgina et sa relation avec Dickens, mais également de caractériser leur amitié et le rôle des femmes dans la vie quotidienne de ce très célèbre écrivain », explique Emma Harper, commissaire au sein du Musée Dickens.

30 années de correspondance

Pour reconstituer les apports de Georgina et ses liens avec Charles Dickens, l'institution londonienne compte s'appuyer sur un vaste corpus de lettres, échangées entre 1867 et 1898 par la gouvernante et un journaliste, Charles Kent.

Elle y expose notamment son chagrin après la disparition de l'écrivain, en 1870, et fait preuve d'un talent certain avec les mots. « Il est appréciable de pouvoir découvrir le témoignage de Georgina elle-même, en tant que femme, car de telles confidences n'étaient généralement pas archivées, à l'époque », note encore Emma Harper.

Les 120 lettres de Georgina Hogarth ont été acquises par le musée Dickens en décembre dernier, pour un peu plus de 6000 £, rapporte The Guardian.

Héritière de 8000 £, mais aussi de nombreux effets personnels de Dickens ou encore de l'ensemble de ses documents privés, Georgina Hogarth s'installa après la mort de l'auteur avec une des filles de ce dernier, Mary « Mamie » Dickens (1838-1896). Dès 1878, elle travailla à l'édition de la correspondance de Charles Dickens, en plusieurs volumes.

Photographie : Georgina Hogarth et une de ses lettres, signée du 22 mars 1913 (domaine public)