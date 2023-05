Babelio dévoile un service de découverte de livres pour libraires et éditeurs

Dans un monde numérique, les algorithmes ont souvent mauvaise presse. « En tant qu’outils de recommandations, ils représentent pourtant une opportunité incontestable, pour améliorer la “découvrabilité” des œuvres », souligne Pierre Fremaux, cofondateur de Babelio. Découvrir un livre, dans un océan de proposition, ressemble à un parcours du combattant. D’autant que l’offre éditoriale vise des profils de lecteurs extrêmement diversifiés

« Des acteurs comme Netflix ou Amazon ont notoirement construit leur succès sur la pertinence de leurs outils de suggestion », relève Pierre Fremaux. Mais à condition de multiplier les éléments pris en considération, pour formuler une recommandation.

La solution algorithmique

Dans la conception de son outil, Babelio a construit sa méthodologie sur une interrogation : quels sont les livres « similaires » à un titre donné ? De la résolution de ce problème découlent de nombreuses applications : découvrir d’autres titres, enrichir un panier d’achat, ou suggérer une recommandation personnalisée.

Pour les éditeurs y compris, il devient possible de faire travailler aussi bien fonds que nouveautés. « Notre modèle devient une solution CRM, pour envoyer à leurs lecteurs des newsletters personnalisées avec des suggestions tirées de leurs catalogues. »

15 années de lectures partagées

Recommander implique de brasser des données — et plus on en dispose, mieux c’est. « Nous avons pris conscience que Babelio disposait de la meilleure source d’information possible pour rivaliser avec ces pure players », reprend le cofondateur du site.

Avec désormais quelque 8 millions de visites mensuelles, la plateforme s’appuie sur 15 années d’existence et d’annotations, commentaires et critiques de livres, que la communauté a produits.

Plus de 3 millions de chroniques recensées et quelque 16 millions de tags — soit autant de micro-description d’un titre. « C’est une mine d’information pour savoir de quoi traite un livre et quelle est la composition précise de son lectorat réel. »

Une exigence de pertinence

Encore fallait-il développer cette calculatrice géante, en la dotant d’une capacité à même de supporter la montée en charge. De ce point de vue, « les avancées théoriques dans le domaine de l’IA et la croissance exponentielle de la puissance de calcul disponible ont rendu justice à notre base de données ». Et les résultats ont fini par dépasser les attentes, avec « une pertinence remarquable ».

Alors, que proposer à la lecture ?

C’est qu’il ne suffit pas de proposer Premier de cordée, de Roger Frison-Roche, à un lecteur qui demande un ouvrage semblable à celui de Paolo Cognetti, Les huit montagnes (trad. Anita Rochedy).

En interrogeant l’outil sur les livres proches du Triomphe de l’injustice de Gabriel Zucman, il va recommander d’autres livres d’économie, mais en pointant très spécifiquement des titres qui s’attachent à la question des inégalités (Branko Milanovic), de la justice sociale (Amartya Sen), plutôt en microéconomie appliquée (Esther Duflo) ou engagés politiquement (Shoshana Zuboff).

De même, En quête d’un grand peut être est un guide de littérature ado. Babelio va par conséquent recommander des livres de littérature jeune adulte proches du sujet, comme Virgile et Bloom ou 113 raisons d’espérer. Mais aussi identifier que le livre a un lectorat de prescripteurs, et proposer d’autres essais sur littérature jeunesse, comme Tout sur la littérature jeunesse ou l’ouvrage de théorie du genre littéraire jeunesse par Nathalie Prince.

« Dans ces deux cas, nous reflétons les attentes diversifiées des lecteurs ayant lu le titre d’origine, en apportant une finesse de recommandation unique », se félicite Pierre Fremaux. On testera la machine à cette adresse.

« La puissance d’Amazon aux librairies de quartier »

Pour les lecteurs et le grand public, la solution devient confortable : donner le titre d’une œuvre et attendre que la machine, croisant de multiples critères, produise une sélection d’œuvres proches. Et si les membres de la communauté Babelio étaient en demande d’une telle fonctionnalité, les professionnels y ont également vu leur intérêt.

« Nous avons été sollicités par des libraires en ligne et sites de ventes de livre ou des maisons d’édition qui souhaitent mettre au service la richesse de la data pour améliorer la découverte et les ventes », reprend Pierre Fremaux.

« Nous avons donc mis en place un service qui rend cette technologie accessible, à la fois techniquement par une installation quasi immédiate et économiquement pour s’adapter aux ressources de tous les acteurs. En somme, c'est la puissance d’Amazon donnée aux librairies de quartier. »

En outre, cette solution technique complétera bientôt la Babelthèque, le service d’enrichissement bibliographique dédié aux bibliothèques publiques.

Plus de BD à suggérer

BDfugue.com compte parmi les premiers acteurs à souscrire à cette solution. Thomas Jacquart, son dirigeant, a longuement pesé les options. « Un outil de recommandation implique un algorithme efficace, nourri par de multiples données. Babelio dispose à ce titre de celles issues de son gestionnaire de collection, couplées à celles des utilisateurs. »

La seule limite concerne le démarrage à froid, qui concerne les titres récents. « Sur ce point, il évidemment est plus complexe d’avancer des suggestions », reconnaît le libraire. « Pour autant, Babelio nous semble mieux placé que les concurrents pour répondre à nos attentes. Ils se montrent agressifs sur les prix : le coût de leur outil sera remboursé par les ventes complémentaires, d’après nos estimations. »

Installé en fin d’année sur le site, l’algorithme servira à compléter les ventes de la période.

