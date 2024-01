Lecture : la labellisation des manuels, “complexe et coûteuse” ?

Présenté à la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale le 24 janvier dernier, le rapport d'Annie Genevard (Les Républicains) et Fabrice Le Vigoureux (Renaissance) se penchait sur l'apprentissage de la lecture aux élèves français.

Constatant des difficultés persistantes, voire de plus en plus importantes, pour la maitrise des compétences de base, tous deux émettaient 35 recommandations pour améliorer la situation. Parmi ces suggestions, une place plus affirmée pour le livre imprimé à l'école, ou encore la labellisation des manuels scolaires du CP et du CE1, pour permettre « aux enseignants de choisir en plus grande confiance ».

Une vision « complète » et « documentée »

Désormais publié en intégralité, le rapport parlementaire est bien accueilli, sans surprise, par le Syndicat national de l'édition, qui y lit « une vision complète, documentée et à jour de la situation ». « L’importance de la lecture y est reconnue comme un enjeu de société », se félicite l'organisation patronale.

Le ministère de l'Éducation nationale, représenté par la très contestée Amélie Oudéa-Castéra — une grève, ce 1er février, appelle à sa démission — n'a pas encore réagi aux propositions des députés. Ceux-ci sont très sévères vis-à-vis de l'apprentissage de la lecture au sein du système scolaire français, dont les carences constituent un « scandale d'État » à leurs yeux.

Une ou plusieurs méthodes ?

Une des critiques des députés vise la cohabitation de plusieurs méthodes d'apprentissage de la lecture au sein des classes. Annie Genevard et Fabrice Le Vigoureux défendent largement la méthode syllabique, basée sur l'identification des correspondances entre les phonèmes (sons) et les graphèmes (lettres), assurant qu'elle fait l'objet d'un « grand consensus scientifique ».

La persistance de la méthode globale ou le recours à plusieurs méthodes seraient contre-productifs, selon les rapporteurs, qui plaident plutôt pour un encouragement au décodage de la méthode syllabique. Un discours qui n'a pas convaincu certains députés ni des syndicats d'enseignants, qui y opposent la liberté pédagogique au sein de la profession.

L'association Les Éditeurs d’Éducation reste elle aussi attachée à cet acquis, considérant que « seul l’enseignant, dans sa classe, est à même de choisir le manuel qui lui convient le mieux, en fonction de critères socio-démographiques, d’hétérogénéité des classes, de niveaux, etc. ». « Pour répondre à la variété des contextes, la cohabitation des méthodes est donc indispensable, étant entendu que toutes respectent les programmes », nous précise Valérie Barthez, directrice de l'organisation.

Autre proposition des rapporteurs : une labellisation des manuels de lecture, qui « permettrait aux enseignants de choisir en plus grande confiance » avec des méthodes éprouvées et des contenus certifiés. Sur ce point, l'enthousiasme des éditeurs n'est pas vraiment au rendez-vous. « [N]ous comprenons qu’il ne s’agit pas d'une labellisation de contrôle des contenus, mais plutôt d’une affirmation de l’importance de mettre en mains de tous les élèves des manuels, et d'une réassurance, pour les financeurs, d'acquérir des manuels de qualité et conformes aux programmes », concède Valérie Barthez.

« La labellisation risque d’être complexe et coûteuse », ajoute-t-elle. « Donc, même si le discours du ministère [alors à l'Éducation nationale, Gabriel Attal avait avancé cette labellisation, NdR] nous semble rassurant sur le sujet de la liberté pédagogique, et même si la labellisation envisagée n'est en aucun cas un manuel unique, et en aucun cas l'interdiction de publications, cela nous semble inutile. »

Des livres, encore plus de livres

Le rapport parlementaire, dans son ensemble, est particulièrement favorable au livre imprimé et à sa présence renforcée entre les mains des élèves. Les députés recommandent même une « pause numérique », ou du moins une réflexion sur les effets de la loi de 2013 sur le numérique éducatif, alors que l'usage des écrans par les élèves présente des niveaux parfois préoccupants.

Annie Genevard et Fabrice Le Vigoureux suggéraient, pour multiplier les occasions de lire et promouvoir le livre imprimé, une généralisation de l'opération « Un livre pour les vacances », qui permet aux élèves de CM2 de repartir avec un ouvrage en fin d'année. « Si l’opération “Un livre pour les vacances”, jusque-là opérée par le MEN, venait à s’étendre à l’ensemble du primaire, les maisons d’édition jeunesse adhérentes au SNE espèrent, bien entendu, avoir la possibilité de prendre part au dispositif », souligne l'organisation.

La diversité éditoriale de la soixantaine de maisons d’édition jeunesse adhérentes, la qualité littéraire et graphique des fonds de ces maisons, leur intérêt incontestable pour l’apprentissage de la lecture… en font un partenaire incontournable pour les enseignants et les enseignantes. La littérature contemporaine pour la jeunesse se renouvelle sans cesse, sait s’adapter aux formes, aux thématiques qui « parlent » aux jeunes. Elle reste néanmoins sous-exploitée au moment de l’apprentissage de la lecture, alors même que son fonds est qualifié par les rapporteurs comme étant « d’une grande richesse ». Le SNE, garant de cette diversité éditoriale et de la juste représentation de ses modes d’expression, s’associera donc volontiers à la constitution d’une bibliographie de littérature contemporaine disponible et diversifiée dans laquelle le MEN pourra puiser pour… les vacances, mais aussi pour toute l’année. Il est aussi de sa responsabilité de s’assurer que la diffusion d’ouvrages dans les classes se fait dans le respect de la chaine du livre (des auteurs et autrices, aux libraires) et s’accompagne d’un dispositif de médiation et/ou pédagogique de qualité. C’est une condition essentielle pour que ces livres atteignent leur public, et créent de nouvelles habitudes de lecture. – Le Syndicat national de l'édition

Autre piste étudiée, offrir les manuels de lecture des niveaux CP et CE1 aux élèves, pour garnir leur bibliothèque personnelle. L'État prendrait en charge l'achat des manuels, avec un renouvellement annuel. Notons que cette suggestion avait été émise par Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, en octobre 2023...

Pour la rentrée 2024, les délais seraient « très contraints », souligne-t-on du côté de l'association Les Éditeurs d'Éducation. « Mais nous attendons des informations sur l’ampleur des changements de programmes. Chaque éditeur prendra ensuite les décisions qui lui semblent les plus pertinentes. Pour les rentrées 2025 et 2026, les délais vont être plus confortables ; les éditeurs pourront travailler sereinement », confirme Valérie Barthez.

Les éditeurs de contenus pédagogiques pourraient accueillir très favorablement ce renouvellement annuel, garantie de revenus réguliers. Les années de réforme des programmes scolaires sont de véritables événements pour ce segment de l'édition, qui jouirait ainsi d'une nouvelle temporalité de la commande publique.

À LIRE - 35 propositions pour l'apprentissage de la lecture

En dehors de l'enceinte scolaire, tout l'enjeu sera aussi de promouvoir la « lecture partagée » entre les enfants et les parents. « De nombreuses actions en faveur de la lecture et de l’écriture (concours d’écriture, rallyes lecture, expositions thématiques, rencontres…) existent déjà, parfois à l’initiative des maisons d’édition, quelquefois avec le soutien de partenaires publics comme le CNL, toujours dans le respect de la chaine du livre, condition du soutien du SNE et de ses adhérents », rappelle le syndicat patronal, qui cite les Petits champions de la lecture, opération récurrente depuis 2012 pour les élèves de CM1 et CM2.

« La constitution de bibliographies de littérature jeunesse contemporaine, renouvelées annuellement et mises à disposition des parents et des enfants peut également permettre la promotion de cette lecture partagée, en facilitant l’accès à des références adaptées aux besoins et niveaux de chaque enfant », termine l'organisation professionnelle.

Photographie : illustration, Allison Meier, CC BY-SA 2.0