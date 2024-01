Paul McCartney et BTS, stars des livres de célébrités

Tout en haut du classement on retrouve Paul McCartney avec une note moyenne de 4.75 sur 5 avec The lyrics : 1956 to present (Paroles et souvenirs de 1956 à aujourd'hui, éditions Buchet Chastel, trad. Hélène Borraz-Bourmeau, Raphaël Meltz, Morgane Saysana, Louise Moaty, 2021).

Juste derrière, recevant une note de 4.74, c'est le fameux groupe de K-pop BTS qui a ravi ses fans avec Beyond the Story: 10 Year Record of BTS (Beyond the Story. 10 ans de souvenirs de BTS, éditions du Seuil, trad. Kyungran Choi, Yumi Han, Yeong-Hee Lim, Mihae Son, 2023).

Enfin, pour clore le podium, l'actrice Cicely Tyson a reçu une note de 4.70 pour Just as I Am: A Memoir. À l'autre bout du classement, Jada Pinkett Smith a le best-seller le moins bien noté, avec 3.87 pour Worthy, qui a fait beaucoup réagir dans la sphère people. Son mari Will fait mieux avec... Will (Will, éditions Michel Lafon, trad. Anna Souillac, Aurélien Blanchard, 2021) qui reçoit une note moyenne de 4.43 et se place en 19e position.

Autre ouvrage controversé, Spare du Prince Harry (Le suppléant, Fayard, trad. Nathalie Bru, Santiago Artozqui, 2023) est noté seulement 3.99 sur 5, c'est la 4e moins bonne performance pour un best-seller de célébrité sur les 3 dernières années.

À noter également, Michelle Obama parvient à placer deux titres dans le top 50, avec The Light We Carry (Cette lumière en nous, Flammarion, trad. Karine Lalechère, Julie Sibony, 2022) et Becoming (Devenir, Fayard, trad. Odile Demange et Isabelle D. Taudière, 2018) qui est 9e, avec une note moyenne de 4.58.

Côté sport, le regretté Kobe Bryant signait The Mamba Mentality (Mamba mentality, Hugo Sport, trad. Vincent Radureau, 20219) quelques mois avant le tragique accident d'hélicoptère qui lui couta la vie, ainsi que celle de sa fille et des sept autres personnes présentes à bord. L'ouvrage est 17e avec 4.48 sur 5.

