Gaza : un ministre de la Culture publie son journal du conflit

Le 7 octobre au matin, Atef Abu Saif effectuait une sortie en mer, non loin de la bande de Gaza. Soudain, il perçoit dans le ciel des trainées lumineuses, et reconnait les traces de roquettes, tirées vers Israël par le Hamas. Il se trouve à présent dans un camp de réfugiés, partageant le quotidien des habitants chassés de leurs domiciles par la guerre.

Ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne depuis 2019, Atef Abu Saif est écrivain depuis un peu plus longtemps déjà : il a publié à ce jour plus d'une dizaine d'œuvres, dont des romans et des recueils de nouvelles. En 2015, son récit A Suspended Life avait même été sélectionné pour le Prix international de la fiction arabe.

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, Atef Abu Saif poursuit donc son œuvre, en écrivant son expérience de la guerre, de la peur et de l'incompréhension. Ses lignes ont d'ailleurs été diffusées dans plusieurs pays du monde, notamment en France, traduites et publiées dans L'Obs et Le Monde, mais aussi au Royaume-Uni, confiées au Guardian.

À l’intérieur, les gens se sont créé une nouvelle vie. Certains vivent dans des salles de classe, d’autres sous des tentes improvisées, aménagées avec du tissu et des couvertures dans la cour de récréation. Il y a cinq salles d’eau dans le bâtiment, qui servent à des centaines de personnes. Pendant la journée, les gens font la queue pendant des heures pour utiliser les toilettes. – Extrait du journal d'Atef Abu Saif, publié dans Le Monde

Malheureusement, Atef Abu Saif sait comment rédiger un journal dans ces conditions : en 2014, lors de la guerre de Gaza, il avait signé The Drone Eats with Me : Diaries from a City Under Fire, publié avec une préface de Noam Chomsky.

Au cœur du chaos

Outre-Manche, la maison d'édition Comma Press, qui avait publié le précédent journal d'Atef Abu Saif, récidive avec son compte-rendu quotidien du conflit entre Israël et le Hamas. Le 26 décembre dernier, la maison avait proposé un ebook couvrant les 60 premiers jours, mais une version imprimée verra bien le jour au mois de février.

85 jours, depuis le 7 octobre 2023, sont donc racontés par le ministre de la Culture et citoyen palestinien, qui réside habituellement en Cisjordanie. Les entrées du journal ont été rédigées et envoyées à son éditeur via Whatsapp ou sous la forme de mémos vocaux.

Selon l'éditeur Comma Press, le livre « couvre des interventions de sauvetage d'urgence dont il est le témoin privilégié », et raconte « la vie dans les refuges des Nations Unies, dans les écoles, les déplacements incessants, la lutte constante pour trouver de la nourriture et conserver un contact avec le monde extérieur ».

Les revenus de la vente de l'ouvrage seront versés à quatre organisations humanitaires palestiniennes, qui agissent auprès des réfugiés au quotidien.

Photographie : Destruction d'une tour résidentielle à Gaza suite à un bombardement israélien le 7 octobre (Palestinian News & Information Agency (Wafa), CC BY SA 3.0)