Cyberattaque de la British Library : les auteurs, victimes collatérales ?

Le 28 octobre, plusieurs services informatiques de la British Library tombent en rade. Après quelques jours d'évocation d'une « panne technique », le célèbre établissement admet qu'il a été victime d'une cyberattaque d'une ampleur sans précédent.

Vraisemblablement menée par Rhysida, un gang spécialisé dans l'utilisation des rançongiciels, l'attaque a mis hors ligne des parties entières de l'administration de la bibliothèque nationale, y compris son site web et son catalogue en ligne. Difficile, dès lors, d'accueillir le public dans les meilleures conditions. Par ailleurs, un stock de données confidentielles a été dérobé, puis vendu aux enchères...

Tout à reconstruire

Rhysida réclamait au moins 600.000 £ aux intéressés pour récupérer l'important volume de données dérobé, mais la British Library elle-même prévoit des dépenses de 6 à 7 millions £ pour rebâtir une infrastructure solide et, surtout, plus sécurisée encore, selon The Financial Times.

Une somme importante qui représente 40 % de sa trésorerie, selon le quotidien économique. Le ministère de la Culture suit bien évidemment toutes les opérations de très près, mais n'envisagerait pas, à ce stade, de fournir une rallonge à la British Library.

Le catalogue en ligne devrait réapparaitre mi-janvier, d'après une source proche du dossier, mais dans une version encore provisoire. Selon des experts en cybersécurité interrogés par le Financial Times, la remise en route de la totalité des services pourrait bien demander une année complète de travail...

L'établissement patrimonial subit par ailleurs de vives critiques, certains considérant que l'annonce de la fuite de données aux usagers a été bien trop tardive, rendant plus difficiles et moins efficaces les changements de mots de passe et autres sécurisations.

Le PLR dans les airs

La situation exsangue de la British Library n'a pas manqué d'inquiéter les auteurs britanniques. La collecte et la répartition du droit de prêt, ou Public Lending Right (PLR), dépend en effet de la British Library, qui centralise les statistiques d'emprunt et verse les sommes correspondantes aux différents bénéficiaires.

À chaque fois que le livre d'un auteur est emprunté dans une bibliothèque britannique, celui-ci touche une redevance de 13 cents, cumulable jusqu'à 6600 £ par an, soit près de 7600 €. Comme le remarque The Guardian, une telle somme peut sembler dérisoire pour certains auteurs à succès, mais elle représente un versement non négligeable pour d'autres.

Les montants du PLR sont versés chaque année autour du mois de février, et les mésaventures de la British Library laissent craindre des délais dans les virements. D'après la Society of Authors, qui représente les intérêts des auteurs outre-Manche, la British Library serait optimiste : « La BL nous a confirmé que, si les paiements seront sans doute décalés de quelques semaines, tout sera fait pour qu'ils soient réalisés avant la fin de l'année fiscale », rapporte l'organisation.

A priori, les données bancaires des auteurs bénéficiaires, mais aussi les documents d'identité transmis à la British Library pour faire valoir ses droits, n'auraient pas été dérobés par les pirates du gang Rhysida.

Photographie : la British Library (Susana Herreros, CC BY-NC-ND 2.0)