Chez Editis, “nous perdons encore tous du pouvoir d’achat

Les résultats présentés incluent une augmentation de 3,7 % pour les salaires jusqu'à 35.000 € annuels fixes (100 € brut par mois), et de 2,19 % pour ceux se situant entre 35.001 et 55.000 € (76 €). Une conclusion des NAO qui n'a pas vraiment convaincu la CGT et FO.

Afin de soutenir son argumentation, la CGT Interforum met en avant les récentes statistiques sur l'inflation : une hausse notable de 3,9 % de la taxe foncière, une augmentation de 3 % du coût du Pass Navigo – avec une mention spéciale pour l'approche des Jeux Olympiques –, ainsi qu'une augmentation similaire des tarifs des péages. Le syndicat souligne également une augmentation de 1,75 % pour la musique en ligne.

Concernant les assurances, le syndicat relève une augmentation de 6 % pour l'assurance habitation et de 3,5 % pour l'assurance voiture. De plus, les services bancaires connaissent aussi une hausse de 3 %. Enfin, et non des moindres, les prix de l'alimentation, des produits d'hygiène et ménagers subissent une augmentation, sans oublier l'augmentation significative de 10 % des prix de l'énergie.

Et d'en tirer la conclusion : « Ce que propose la Direction ne compense pas l'inflation, et se traduirait donc par une perte de pouvoir d’achat pour les salariés. Qui, pour payer les pots cassés ? Nous, les salariés. »

Une augmentation jugée insuffisante

Les membres du syndicat sont par ailleurs catégoriques : « En somme, Editis change de propriétaire, mais, de Bolloré à Kretinsky, la stratégie et les intentions demeurent identiques : les richesses que nous créons par notre travail servent à enrichir les directions générales et les actionnaires, alors que pour les salarié(e)s d’Interforum Editis, la réalité est tout autre : seulement + 3,7 % d’augmentation ! »

Les représentants du syndicat FO vont encore plus loin dans leur critique : « La direction continue d'accentuer la disparité entre Interforum et les autres filiales du groupe ! Les salariés d’Interforum sont traités différemment des autres salariés du groupe, c’est injuste ! »

Ils expriment en outre leur déception face au rejet par la direction de toutes leurs demandes : « Aucune de nos requêtes n'a été acceptée. »

Les revendications récemment soumises à la direction par FO comprennent des demandes spécifiques de revalorisation salariale, avec des augmentations allant de 120 à 300 € par mois selon les tranches de salaire, allant de moins de 32.000 à 60.000 € annuels. Par ailleurs, elles incluent la revalorisation des statuts des assistantes, des comptables et des relations clients de Malesherbes, ainsi que des ajustements des primes sur objectif pour le service export, la régularisation des écarts salariaux pour des postes similaires, une augmentation des indemnités de télétravail accompagnées de tickets restaurant, et la réinstauration d'une prime d'ancienneté de 3 % tous les trois ans.

Mais aussi un paiement exceptionnel des primes variables 2023 pour les représentants, une augmentation de l'indemnité d'occupation de 10 €, la prise en charge de la journée de solidarité par la direction, l'octroi de jours de congés exceptionnels, une prime de transport, un Pass Navigo à 100 %, une revalorisation des primes pour Malesherbes et Tigery, un forfait internet de 30 euros, la réintégration du ticket restaurant ou une prime panier équivalente, l'arrêt du badgeage pour tous les sites, une meilleure prise en charge de la mutuelle par l'entreprise et une révision des tranches pour la cantine du 92.

Déceptions et désaccords

D'après FO Interforum, la direction exercerait une pression sur les syndicats pour obtenir leur signature, sous menace de revenir à la première proposition : « FO ne cèdera pas à ce chantage. Nous sommes résolus à continuer notre lutte pour obtenir des augmentations de salaires équitables et des reconnaissances de classifications justifiées. Le chantage ne devrait pas être une méthode de négociation ! »

La proposition initiale était une augmentation de 65 € brut par mois pour tous, jusqu'à un salaire annuel brut de 50.000 €, sans inclure les primes. La direction a précédemment proposé une augmentation salariale de 92,30 € pour les employés gagnant jusqu'à 32.000 €, et de 76,92 € pour ceux gagnant jusqu'à 55.000 €.

En réaction, le syndicat encourage les employés à ne pas dépasser leurs horaires de travail ni à prendre de tâches supplémentaires : « Nous demandons aux assistantes de se limiter strictement à leurs horaires, même en période de réunions, et de ne pas remplacer les représentants. Nous appelons également les comptables à ne pas effectuer d’heures supplémentaires, surtout durant les périodes de clôture et de fin d’année. En télétravail, il est impératif de ne pas déborder sur le temps de travail légal, et de se déconnecter après les heures de travail ! Etc… »

Les élus CGT expriment également leur désaccord avec les propositions de la direction d’Interforum, « qui favorisent davantage d'inégalités au sein de l'entreprise, au profit des dirigeant(e)s et des actionnaires, et engendrent plus de précarité pour les salarié(e)s. Nous avons déjà connu ce système, il est temps de le changer ! »

Editis dans la tourmente

Force Ouvrière a récemment souligné auprès d'ActuaLitté que, contrairement à d'autres branches du groupe Editis qui peinent à atteindre l'équilibre financier, Interforum continue de réaliser des bénéfices : « Le travail se paye ! Nous ne sommes pas ici pour du bénévolat ! Nous ne sommes pas là pour gonfler les hauts salaires et les grosses primes du comex ! », conclut l'organisation de défense des salariés.

Contacté, le groupe Editis nous a répondu que « les négociations annuelles obligatoires s'inscrivent dans le cadre légal et n'appellent pas de commentaire ». Alors, NAO 2023 acte final ?

On rappellera enfin que les négociations annuelles obligatoires (NAO) chez Editis ont été marquées par des périodes difficiles il y a quelques mois, menaçant même la publication du dernier Marc Levy, La Symphonie des monstres...

Crédits photo : siège social d'Editis, avenue de France - ActuaLitté, CC BY SA 2.0