La vie des bibliothèques au pays de Platon

Ce recensement détaillé couvre l'activité de toutes les bibliothèques (hors établissements scolaires), qui s'élèvent à 347 pour l'année 2022. Ce nombre comprend la Bibliothèque Nationale, 40 bibliothèques publiques, 139 municipales et 167 appartenant à des entités juridiques (publiques, privées ou autres). 211 d'entre elles sont des bibliothèques générales et 136 sont des établissements spécialisés, parmi lesquels une majorité sont universitaires. L'enquête révèle également 148 annexes et 38 unités mobiles.

En comparaison avec 2020, l'affluence et le nombre de prêts dans ces lieux ont connu une augmentation de 83,1% pour les visiteurs-lecteurs, de 34,3% pour le nombre d'ouvrages empruntés, et de 30,0% pour les prêts externes. L'accès des utilisateurs aux bases de données électroniques et aux sites web des bibliothèques ont respectivement progressé de 9,3% et 9,4%.

En ce qui concerne les collections de livres, périodiques et manuscrits, on constate une augmentation de 4,4% du nombre de titres et de 3,8% du volume pour les livres ; pour les revues, une diminution de 0,5% des titres et une augmentation de 12,5% en volume ; enfin, une diminution de 0,7% en termes de titres et de 0,9% en termes de volume pour les manuscrits.

Pour ce qui est des « ressources humaines » des bibliothèques, une baisse de 0,6% du nombre d'employés a été constatée par rapport à 2020. Plus précisément, le nombre de bibliothécaires qualifiés a augmenté de 1,9%, tandis que celui du personnel avec expérience en bibliothéconomie a régressé de 5,9%. Enfin, une réduction de 1,7% a été notée pour les autres types d'emplois.

Crédits image : L'école d'Athènes, Raphaël