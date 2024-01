Évolutions et perspectives : panorama 2009-2022 de l'édition en Grèce

Les livres imprimés représentent 97 % de la production totale d’ouvrage sur le territoire, et une poignée d’éditeurs réalisent 92,2 % de l’ensemble du catalogue. Les catégories les plus populaires sont la littérature, les sciences théoriques, et les livres pour enfants et adolescents. Cette tendance reflète les préférences spécifiques des lecteurs grecs.

La part des livres numériques produits par des éditeurs systématiques s'est élevée à 93,8% en 2022. Dix maisons fournissent 74% de l'offre d'ebooks, indiquant une concentration du marché.

L'auto-édition a connu une popularité croissante, surtout entre 2019 et 2022. Cette tendance est attribuée à la crise économique et aux avancées technologiques, rendant l'auto-édition plus accessible. Les éditeurs systématiques impliqués dans l'auto-édition ont également vu une augmentation de leur production.

La crise économique et l'évolution numérique ont eu un impact significatif sur le marché du livre. Ces facteurs ont favorisé l'émergence et la croissance des formats numériques, comme les ebooks, et ont encouragé l'adoption de nouveaux modèles de production et de distribution.

L'industrie du livre en Grèce est en pleine transformation, s'adaptant aux défis actuels par l'innovation et l'adoption de nouveaux modèles comme l'auto-édition et les livres numériques. La crise économique et la digitalisation influencent désormais fortement l'industrie.

Ces données indiquent que l'industrie du livre en Grèce a connu des changements significatifs au cours de la période étudiée, avec une croissance notable dans les secteurs du numérique et de l'auto-édition. La crise économique et l'évolution des technologies numériques semblent avoir joué un rôle clé dans ces tendances.

Crédits photo : iam_os / Unsplash