L'autrice du Retour de Martin Guerre s'en est allée

Le Retour de Martin Guerre, par Natalie Zemon Davis, raconte, sur une centaine de pages, une certaine vie paysanne dans la France du XVIe siècle, en se concentrant sur l'histoire vraie de Martin Guerre, un paysan des Pyrénées qui quitta sa femme, Bertrande, et son village. Plusieurs années plus tard, un homme ressemblant étrangement à Martin fait son retour au village, se faisant passer pour lui. Ce retour inattendu soulève une série de questions et de dilemmes au sein de la communauté villageoise, notamment chez Bertrande.

L'histoire prend une tournure dramatique lorsque le véritable Martin Guerre revient, révélant ainsi l'identité de l'imposteur. Le récit captivant aborde les thèmes de l'identité, du quotidien, des croyances et du fonctionnement de la justice à cette époque. D'une recherche historique rigoureuse, un récit vivant et accessible, et une invitation à réfléchir sur la nature de l'évidence historique et sur la compréhension des perspectives et des motivations des gens de notre passé.

Une grande spécialiste du XVIe siècle français

Un ouvrage représentatif de la microhistoire, qui se penche sur les vies ordinaires et soulève des questions sur la fiabilité des preuves et les motivations des hommes et femmes de l'époque. Il a été publié en France aux éditions Tallandier en 2008, dans une traduction de Carlo Ginzburg.

Natalie Zemon Davis n'est pas seulement l'autrice de cet ouvrage historique qui fit date : parmi ses publications, on peut citer Society and Culture in Early Modern France (1975, Société et Culture dans la France Moderne), Fiction in the Archives (1987, Fiction dans les Archives), ou Women on the Margins (1995, Femmes en Marge).

En France, outre Le Retour de Martin Guerre, ont été notamment publiés Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au XVIème siècle (1988, Seuil), un examen approfondi de la notion de pardon au XVIe siècle. Mais aussi Essai sur le don dans la France du XVIe siècle (2003, Seuil), où elle explore les pratiques et significations du don dans la société française de cette époque. En 2014, Payot publie Léon l'Africain : un voyageur entre deux mondes (trad. Dominique Peters), un récit sur Leo Africanus, un voyageur du XVIe siècle pris entre deux mondes culturels.

Une femme engagée

Née à Detroit de parents descendants d'immigrants juifs d'Europe de l'Est, Natalie Zemon Davis a épousé le mathématicien et activiste socialiste Chandler Davis à 19 ans. Diplômée du Smith College en 1949 et du Radcliffe College en 1950, sa carrière académique a été altérée par les positions politiques de son mari durant l'ère McCarthy.

Après son doctorat à l'Université du Michigan en 1959, elle a enseigné à Toronto, à l'Université de Californie à Berkeley, puis à Princeton, où elle a pris sa retraite en 1996. Elle a été présidente de l'American Historical Association et la première femme professeure Eastman à Oxford. Davis a été nommée Compagnon de l'Ordre du Canada et a reçu la Médaille Nationale des Humanités aux États-Unis.

Elle a enfin joué un rôle important dans les études sur les femmes et l'histoire du cinéma. Ses derniers travaux, notamment Trickster Travels (Voyages du Trompeur) et Listening to the Languages of the People (À l'Écoute des Langues du Peuple), se concentraient sur les identités mixtes et l'histoire des familles d'esclaves dans le Suriname colonial.

