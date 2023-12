Barack Obama dévoile son top 15 lectures de l'année 2023

On pensait le conflit israélo-palestinien contenu dans une opposition larvée et de « basse intensité », jusqu’à cette attaque-surprise du Hamas. 1400 morts israéliens, selon les autorités du pays victime, d’un côté, outre des otages, et plus de 7000 du côté palestinien, d’après le Hamas. La vigueur de la riposte de Tsahal, en attendant une offensive terrestre, a crispé les nations arabes et à dominante musulmane, jusqu’à, pour certains de ses membres, le dérapage…