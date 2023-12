Quand la langue de Voltaire rencontre celle de Naguib Mahfouz

Le 18 décembre de chaque année, l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (l’UNESCO) célèbre la Journée mondiale de la langue arabe afin de commémorer la reconnaissance, en 1973, de l'arabe comme langue officielle des Nations unies et de rappeler « l'héritage de la langue arabe et son immense contribution à l'humanité ».

Occasion pour ActuaLitté de revenir sur l’héritage linguistique de l’arabe au sein de la langue française. Troisième langue avec le nombre d’emprunts après l’anglais et l’italien, soit plus que le gaulois, la langue française est riche d’un vocabulaire d’origine arabe de plus de 500 mots dont une centaine à usage quotidien.

Fort présents aussi bien dans le domaine scientifique que dans notre quotidien, les mots français d’origine arabe sont étroitement liés aux rapports historiques entre l’Orient et l’Occident. Depuis le Moyen Âge, les emprunts à l'arabe intègrent la langue française par l'intermédiaire notamment du latin médiéval, de l’italien et de l’espagnol comme : « lilas », « timbale », « artichaut », « massepain », « massicot », « nacre » et « tarif » ; ou directement comme : « amalgame », « marcassite », « sinus », « sofa », « élixir », « tasse » et « zénith ».

Dans son livre Nos ancêtres les Arabes. Ce que notre langue leur doit (Lattès, 2017), Jean Pruvost, professeur de lexicologie de la langue française, retrace l’histoire de ces emprunts et montre que depuis les Croisades (1095-1291), les sciences, le commerce ou encore plus récemment la pop culture sont les trois principales voies d’accès des champs lexicaux arabes au sein de la langue française.

L’arabe savant dans la langue française

À son apogée - du VIIIe au XIIe siècles - la civilisation arabo-musulmane étend son territoire d’Asie en Afrique et tisse un lien unifié grâce à la langue arabe.

Comprenant également l’importance de l'héritage des mondes méditerranéen, sassanide et indien antiques, la traduction vers l’arabe se transforme en une foisonnante activité de réflexion.

Pendant l'Âge d'or islamique, la Maisons de la sagesse de Bagdad donne une seconde vie au savoir des anciens. L’arabe, langue vectrice des sciences et des arts, joue ainsi le rôle de trait d’union entre les civilisations antiques et l’Europe.

En plus du rôle de la traduction, les érudits d’Al Andalous, Arabes ou non, écrivent l’intégralité de leurs ouvrages en arabe ce qui permettra de nourrir cette langue par une nouvelle terminologie de mots techniques dont s’imprégnera plus tard la langue française.

À titre d’exemple, le mathématicien persan al-Khwarismi (vers 780 - vers 850) - latinisé en Algoritmi - a bouleversé le destin des mathématiques. Le père de l’algèbre, comme on le surnomme, ne sait pas contenter de diffuser les chiffres arabes en Moyen-Orient et en Europe, mais il a également introduit l’« algèbre » ou al-jabr en arabe et classifié les « algorithmes ».

Le philosophe et médecin persan, Ibn Sina (980-1037), latinisé en Avicenne, amène le mot « saphène » dans la langue française après que l’Occident ait traduit son encyclopédie médicale Qanûn (Canon de la médecine).

Langue de toutes les sciences, l’arabe procure notamment dans le domaine des mathématiques

le « zéro » et le « chiffre ». Fins connaisseurs de la « chimie » ou al-kimia, les savants inventent l’« alambic », cet appareil destiné à la distillation de l'« alcool » ou al-kuhul. Des minéraux comme le « borax » de l’arabe bawraq lui-même emprunté au persan bouraq, ainsi que le « natron » dont le nom est tiré de la vallée, Ouadi Natroun, en Égypte font leur apparition dans la langue française.

Par ailleurs, l’astronomie arabe offre un cortège de noms d’étoiles comme : Aldébaran, Deneb, Saïph, Rigel, Archid mais aussi Bételgeuse.

Aldébaran, considérée comme la treizième étoile la plus éclatante dans le panorama céleste nocturne, se révèle être une étoile géante de teinte orangée. Le terme arabe « al-dabaran » tire son origine de l'idée qu'elle suit les Pléiades dans leur progression à travers l'étendue nocturne de l'atmosphère céleste. NASA, ESA, and STScI (CC BY-SA 4.0)

L’arabe commercial dans la langue française

Au-delà du lexique savant, des mots arabes ont sillonné le pourtour méditerranéen lors des échanges commerciaux. Passerelles entre l’Orient et l’Occident, les commerçants ont laissé faufiler des mots arabes entre les produits pour atteindre sa rive nord. « Arsenal », « douane », « magasin » et « tarif » sont tous des concepts venus en France par la voie maritime.

Amiral, de l’arabe est composé de émir (prince) et al-ali (le grand) puis se transforme en amir al-bahr (prince de la mer) désigne jadis le « commandant de la flotte » et évolue pour signifier aujourd’hui l’officier du grade le plus élevé dans la marine.

Au XIVe siècle, les voyageurs français apportent des « bougies », chandelles fabriquées dans la ville de Béjaïa en Algérie.

La girafe tirée du Livre des animaux Kitab al-hayawan, Milan, Biblioteca Ambrosiana, Ms. Arab. B 54, f. 36. Domaine Public.

La prise de Grenade, en 1492, sonne le glas de la civilisation arabo-musulmane. Puis, après l’effondrement de l'Empire mamelouk, en 1517, l'Égypte, la Syrie et la Palestine passent sous le joug ottoman. L’Empire ottoman exerce alors une influence sur la langue arabe. Des termes tels que « sofa », « harem », « hammam », « sultan », « divan » ou des métiers tels que « drogman », cet interprète de la Sublime Porte et son collègue le « truchement » intègrent la langue française.

Puis, sous le règne de Louis XIV, l’exotisme oriental est une source de curiosité. À l’instar des objets d’art, les aliments venus d’ailleurs se transforment en une marque de luxe. Les ambassadeurs ramènent dans leurs valises des épices, principalement du : « cumin », « curcuma », « safran », « carvi » accompagnés de confiseries, « halva » ainsi que du « sucre », d’« ambre », mais aussi un breuvage tonique nommé « café » et répandu à partir du XVIIe siècle par le célèbre Café Procope où l’en servait du « sorbet » au « pistache ».

L’univers du textile contribue aussi à élargir le vocabulaire français. « Satin », « jupe », « coton », « damas », « mohair », « gilet » font leur apparition sur le sol français ainsi que sa langue. À bord des bateaux, la botanique fut présente au rendez-vous. On y apporte : « jasmin », « safran », « henné », « zérumbet » (une plante voisine du gingembre ), « zinzolin » ( semence du sésame), « nénuphar » et « séné ».

Au menu des fruits et légumes, on découvre : « abricot », « orange », « pruneau », « aubergine », « artichaut », « banane » et l’« épinard ». Les animaux de ce voyage linguistique sont la/le : « gazelle », « girafe », « gerboise », « fennec », « gazelle », « étalon » ou encore le « cafard ».

Fleur du safran, un emprunt à l'arabe zaafaran, et selon certains linguistes, dérivé du mot aṣfar, « jaune ». Safa.daneshvar

(CC BY-SA 3.0)

L’arabe pendant la colonisation et la post-colonisation

Lors de la campagne d'Égypte de Napoléon (1798-1801) et des conquêtes coloniales françaises en Afrique du Nord, l’administration française introduit de nouveaux mots arabes à son registre populaire. Depuis lors, naîtra : « baraka », « barda », « bled », « fissa », « toubib », « maboul » et « moukère ».

En effet, cette période a connu un impact linguistique dans la terminologie de guerre tels : « baroud », « fellagha », « razzia », « caïd », « moudjahid », et des expressions telles que : « baroud d'honneur », ultime combat pour sauver l'honneur verront le jour ; ou encore la terminologie de culture maghrébine comme : « barda », « djellaba », « souk », « babouche », « casbah », « bédouin » mais aussi « nouba ».

À partir des années 1960, la gastronomie maghrébine et levantine s’installe dans la cuisine

française. On mange : méchoui, merguez, taboulé, harissa, kebab, tajine et couscous. La pop culture continue d’enrichir la langue française avec son argon. Issus principalement du dialecte maghrébin, aujourd’hui, les jeunes préfèrent employer des mots comme : kiffer, bézef, chouïa, salamalec, belek, flouz, macache, seum ou encore walou.

De l’Orient arabe vers l’Occident français, le contact des civilisations renforce le rapprochement des horizons culturels auxquels les langues peuvent s’enrichir les unes les autres. Ainsi, la langue française est constellée de mots arabes et cela dès la première « tasse » de « café ».

Crédits photo : Land Rover Mena (CC BY 2.0)