Quatre livres d'un prix littéraire censurés, parce qu'ils évoquent l'homosexualité

Un mémo, accompagné d’emails, dévoile ainsi que parmi les ouvrages retenus, quatre d’entre eux ont été écartés, au prétexte qu’ils n’étaient pas conformes au programme scolaire. Conséquence : impossible de mettre la main sur ces lectures, les autorités redoutant que les élèves n’y lisent des choses dangereuses. Bien évidemment, les titres incriminés ont en commun de parler d’homosexualité.

Cette année, environ 270.000 lecteurs canadiens, de la maternelle au secondaire, participent à un programme national de lecture, choisissant leurs livres favoris parmi une sélection préétablie. Parmi les ouvrages mis en avant, un livre dépeint une fille et un garçon admirant le ciel nocturne, illustré sur la couverture. Le programme inclut neuf catégories littéraires, en anglais et en français, avec 10 nominations chacune, sélectionnées par des bibliothécaires.

L’Association of Canadian Publishers (ACP) et la Writer’s Union of Canada ont dénoncé cet interventionnisme déplacé, dans une déclaration cosignée par trois des éditeurs sanctionnés. Ils pointent « les effets néfastes des restrictions qui découlent de cette interdiction d’accès pour les étudiants à des titres diversifiés ».

En tant que récompense que gère l’association des bibliothèques de l’Ontario, Forest of Reading « est une plateforme essentielle pour promouvoir la littératie et encourager l’amour de la lecture chez les jeunes Canadiens. Toute censure des ouvrages compromet l’équité du concours et entrave la célébration de voix diverses dans les salles de classe canadiennes. Il ne faut pas priver les jeunes lecteurs de la possibilité d’interagir avec des perspectives significatives et importantes ».

Et d’interpeller les autorités pour qu’elles mettent un terme à leur politique, voire qu’elle soit complètement révisée : motiver une censure sur la base de choix homophobes, transphobes et plus globalement, discriminants, n’aboutit qu’à une incitation à la haine.

Les quatre livres concernés sont :

Princess Pru and the Ogre on the Hill, written by Maureen Fergus, illustrated by Danesh Mohiuddin (Owlkids Books)

The Mystery of the Painted Fan, written by Linda Trinh, illustrated by Clayton Nguyen (Annick Press)

Salma Writes a Book, written by Danny Ramadan, illustrated by Anna Bron (Annick Press)

Jude Saves the World, written by Ronnie Riley (Scholastic)

Aucun d’entre eux n’a encore été traduit en français.

