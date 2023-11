France 5 : un documentaire sur le phénomène manga en France

En 2021, les confinements et le Pass culture ont mis en lumière un engouement déjà existant : les ventes de mangas et le visionnage d'animés en streaming ont atteint des sommets. Le manga et les animés se sont imposés comme les principales références culturelles des jeunes. Cette tendance ne date pas d'hier, elle est bien ancrée depuis une dizaine d'années.

Les mangas sont les livres les plus lus par les jeunes, la Japan Expo est devenue le troisième événement le plus fréquenté en France et le pays s'est hissé au rang de deuxième marché mondial pour les mangas, juste après le Japon. Aujourd'hui, les mangas et animés influencent notre musique, notre mode, nos musées, et même notre cuisine.

Pourtant, il n'y a pas si longtemps, les critiques étaient acerbes et les politiques stigmatisaient les mangas, les taxant de « japonaiseries ». Les défenseurs de la culture populaire japonaise ont dû mener un combat acharné pour que les mangas et animés s'imposent en France.

Le documentaire Mangas, une révolution française éclaire cette évolution et sur l'impact profond de ce phénomène dans la société. Pour la première fois, pionniers et nouvelles générations, dessinateurs, éditeurs, fans invétérés et rappeurs partagent leur passion commune. Ensemble, ils reviennent sur une réussite qui transcende les générations et a radicalement transformé notre imaginaire.

Réalisé par Dimitri Kourtchine et produit par 13 Prods, le film fait parler des acteurs du monde du manga français, tels que Sébastien-Abdelhamid Godelu, Brigitte Lecordier ou Balak, ou de simples amateurs du genre comme le rappeur Youv Dee.