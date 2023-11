Pédophilie : de nouvelles accusations accablent Gabriel Matzneff

De nouvelles accusations portées contre Gabriel Matzneff : la fille adoptive d'un de ses amis proches, Bérénice (prénom d'emprunt), affirme avoir été victime de viols et d'agressions sexuelles par l'écrivain, de ses quatre à treize ans, entre 1977 et 1987. Ses avocats, Me Grimaud et Me Costantino, ont envoyé une lettre au parquet de Paris le 10 octobre dernier, demandant à ce que leur cliente soit entendue en vue d'une plainte pour viol.