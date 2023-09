Gallimarécage : une rapide amnistie pour Gabriel Matzneff

Entendu en audition libre il y a un peu plus d'un an par des agents de l’Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP), dans le cadre d'une enquête pour viols sur mineurs, Gabriel Matzneff a-t-il tenu les mêmes propos devant Antoine Gallimard, PDG du groupe éditorial Madrigall, Alban Cerisier, éditeur responsable des fonds patrimoniaux et du numérique, la psychanalyste Julia Kristeva, et quelques autres ?

Le cliché diffusé par Médiapart ce mardi 19 septembre remonte à une réception dans les jardins du siège de la maison, au 7 rue Gaston Gallimard, dans le 7e arrondissement de Paris, le 15 juin dernier. Celle-ci suivait la cérémonie d'hommage à Philippe Sollers, mort le 5 mai 2023.

Parmi les « faits d'armes » de ce dernier, la publication de plusieurs ouvrages de Gabriel Matzneff, et la défense forcenée de son protégé. Notamment lorsque l'autrice et journaliste canadienne Denise Bombardier avait dénoncé à la télévision les relations sexuelles avec des mineurs affichées par Matzneff, en 1990. Sollers ripostait en la qualifiant de « mégère » et de « mal baisée »...

Petit revirement

En janvier 2020, dès la parution du Consentement (Grasset) de Vanessa Springora, dans lequel elle racontait la relation d'emprise de Gabriel Matzneff, quand elle n'avait que 14 ans, le descendant de Gaston Gallimard décidait la fin de la commercialisation des journaux de l'auteur, dans lesquels celui-ci faisait le compte de ses jeunes victimes.

« Elle m’a fait prendre la mesure des effets dévastateurs de la manipulation d’un adulte sur une toute jeune fille », confessait alors Antoine Gallimard au sujet de l'œuvre de Springora. La structure prenait donc ses distances avec Matzneff, laissant celui-ci autopublier son livre suivant, Vanessavirus, avant de passer le relais à une maison d'édition d'extrême droite, La Nouvelle Librairie.

« M. Gabriel Matzneff n’a été invité ni par la maison Gallimard ni par moi-même à cette célébration autour de Philippe Sollers », a expliqué Antoine Gallimard à Médiapart. Toujours est-il que s'incruster chez Gallimard n'est sans doute pas permis à tout le monde...

Rien ne change

Alors que la relation toxique et pédophile entre Matzneff et Springora fera bientôt l'objet d'une adaptation cinématographique, les réactions pour éviter la reproduction de telles situations sont bien moins fulgurantes.

Du côté des institutions culturelles, des comportements problématiques et leurs auteurs sont toujours admis, de Gabriel Matzneff à Roman Polanski, en passant par l'avocat et auteur Emmanuel Pierrat, condamné à 18 mois d’interdiction d’exercice, dont 6 mois assortis du sursis, pour « un comportement agressif » et des manquements déontologiques. Pourtant, Emmanuel Pierrat, qui défendit un certain Matzneff, préside toujours le Prix Sade, qui salue chaque année le livre d'un « authentique libéral »...

Le dévoilement — par Médiapart, encore, en 2021 — des comportements « déplacés » de Stéphane Marsan, éditeur et président de la maison d'édition Bragelonne, vis-à-vis d'autrices ou de collaboratrices, rappelait tout le chemin à parcourir dans l'édition, pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Le ministère de la Culture avait annoncé le dévoilement d'un plan, en avril 2022, qui se fait toujours attendre. En juillet de la même année, le Syndicat national de l'édition se félicitait d'un futur « accord de branche pour lutter contre le harcèlement moral, les violences et le harcèlement sexuel et sexiste au niveau de l’édition de livres », lui aussi aux abonnés absents.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0