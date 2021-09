Des “soutiens incompréhensibles” à Matzneff : en 2021, “rien n'a changé pour lui” 

Plus de 261.000 exemplaires du Consentement vendu à ce jour, des centaines d’articles, le déclenchement d’une procédure judiciaire… Gabriel Matzneff aura ouvert l’année 2020 et mobilisé le parquet de Paris. Dans son ouvrage, Francesca Gee le pointe : « Nous sommes onze au total et trois, quatre, cinq à plein temps sur cette affaire », citant un des policiers de l’Office central de répression des violences faites aux personnes.

MATZNEFF: une accusatrice autopublie son témoignage

Entendue comme témoin, elle relève auprès de l’AFP le temps qui sépare les faits de la procédure actuelle. Pas faute d’avoir perquisitionné chez les différents éditeurs de Matzneff, pour disposer d’un matériel et de preuves : on cherche des victimes, récentes. Sinon, la prescription fait son œuvre.

Enquête classée sans suite...

Et c’est là que le bât blesse, indique Francesca Gee : « L’enquête est enlisée... Ça ne m’étonne pas. Quand je suis allée témoigner à Nanterre, j’ai tout de suite dit qu’ils ne trouveraient pas de victime. » Un classement sans suite se profilerait, a appris l’AFP d’une source proche du dossier. Une autre relativise : il reste encore des textes à passer au crible, et une audition de celui qui se vantait d’une affection pour « les moins de seize ans » — titre d’un essai paru en 1974.

Mais depuis quelques années, souligne Francesca Gee, Matzneff s’était sinon arrêté, du moins, avait fait profil bas : plus de grandes déclarations sur ses amours pédocriminelles. Mais la couverture et le soutien dont il bénéficie demeurent : « D’après moi, rien n’a changé. Qu’est-ce qui a changé pour lui ? Il ne vit plus dans le 5e, il vit en Italie, et il y a des gens qui paient pour ça », indique-t-elle. On l’avait découvert : les murs du Quartier latin mêmes dénonçaient les actes de l’écrivain.

Tandis que lui se défaussait avec mépris : « Écoutez, si on emploie ce mot crime, si c’est une définition juridique, je ne peux rien dire là-dessus […], mais enfin, ça m’apparaît, ce mot, crime… À l’époque, on parlait de détournement de mineur, d’incitation du mineur à la débauche, d’atteinte à la pudeur... Mais jamais personne ne parlait de crime ! »

Des plaintes sans écoute ?

Il y eut pourtant des plaintes, assure Francesca Gee, « sans doute des dizaines », avance-t-elle, sans disposer des chiffres. Elle affirme pourtant que des parents ont tenté de saisir la justice. Sauf que Matzneff « a bénéficié de soutiens qui pour moi restent incompréhensibles ».

Elle qui aura tenté, à deux reprises entre 1994, puis en 2004, de faire sauter les protections autour de Matzneff, fut confrontée au refus des éditeurs. Des motifs de rejet de son manuscrit, jamais véritablement donnés, pas très clairs : voilà une partie de ce qu’elle raconte d’ailleurs dans L’Arme la plus meurtrière.

Cela, et tous ceux qui ont couvert les agissements…

En mai dernier, la procédure intentée par l’association L’Ange bleu, qui attaquait pour « apologie de crime pédophile », était déboutée, dans des circonstances étonnantes.

Me Mehana Mouhou, avocat de l’association fulminait, promettant que « l’affaire Matzneff ne fait que commencer : ce qui a eu lieu au tribunal représente un danger pour la démocratie, pour les victimes de pédophilie. Tout simplement parce que la justice a décidé de conclure alors que nous ne pouvions pas être présents pour l’audience. Ils ont pris le dossier et jugé en notre absence : en 30 ans de barreau, je n’ai jamais vu cela. »

Depuis, pas de nouvelles.

Photographie : Gabriel Matzneff en 1985, capture d'écran YouTube