Tbilissi célébrée par Un week-end à l’Est 2023 : le programme

Fondé en 2016 par Vera Michalski et Brigitte Bouchard, cet événement culturel et pluridisciplinaire se déroule sur cinq jours en novembre à Paris. Chaque année, il honore une ville d'Europe centrale ou orientale à travers ses écrivains, cinéastes, penseurs et artistes.

De György Dragomán à Guéorgui Gospodinov

Il propose une trentaine d'événements, incluant des rencontres, débats, expositions, concerts et projections, dans des lieux emblématiques du Quartier Latin, ainsi qu'à la Maison de la poésie, au Théâtre du Châtelet et au Théâtre de la ville.

Tbilissi après avoir honoré Varsovie, Kyiv, Budapest, Belgrade, Sofia, et Odessa dans ses éditions précédentes.

Parmi les participants des éditions précédentes, on retrouve le réalisateur Béla Tarr, le cinéaste d'animation Theodore Ushev, les réalisatrices Mina Mileva et Vesela Kazakova, les écrivains Svetislav Basara, György Dragomán, Guéorgui Gospodinov, Serhiy Jadan, Kapka Kassabova, Andreï Kourkov, Hanna Krall, Goran Petrovic, les poètes Ilya Kaminsky et Boris Khersonsky, le compositeur Valentin Silvestrov, le pianiste Alexei Lubimov, l’Opéra d’Odessa, le violoniste Svetlin Roussev, la cheffe d’orchestre Oksana Lyniv et son orchestre de jeunes d’Ukraine (Ysou).

À LIRE - Pour 2023, Un Week-end à l'est invite Tbilissi, capitale de la Géorgie

Mais aussi les artistes Miroslaw Balka, Jacek Jarnuszkiewicz, Nedko Solakov, Igor Gusev, les photographes Goranka Matic, Eugenia Maximova, Peter Puklus, et les metteurs en scène Árpád Schilling, Vlad Troitskiy, Krzysztof Warlikowski, avec les philosophes Ágnes Heller, Volodymyr Yermolenko, et d'autres encore.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Un Week-end à l'Est

DOSSIER - Pour 2023, Un Week-end à l'est invite Tbilissi, capitale de la Géorgie