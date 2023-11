Vivendi finalise son acquisition de Hachette Livre

La finalisation du rapprochement fait suite à deux cessions exigées par la Commission européenne. La première est la vente de 100 % d'Editis à International Media Invest (IMI) le 14 novembre, et la seconde est la cession du magazine Gala (précédemment détenu par Prisma Media) au Groupe Figaro, complétée ce 21 novembre.

Lagardère, présent dans plus de 40 pays et réalisant 75 % de son chiffre d'affaires hors de France, complète la stratégie d'internationalisation de Vivendi. Lagardère Publishing, troisième éditeur mondial de livres grand public et d'éducation, et Lagardère Travel Retail, leader international du commerce en zone de transport, sont les deux principaux secteurs d'activité du groupe. Lagardère inclut également Lagardère News, avec ses marques emblématiques (Europe 1, le JDD ou Paris Match, entre autres), et la filiale Lagardère Live Entertainment.

Avec ce rapprochement, Vivendi voit son chiffre d'affaires pro forma combiné pour 2022 s'élever à plus de 16,5 milliards d'euros, et son effectif global atteindre environ 66.000 employés.

Vivendi détient actuellement environ 60 % du capital de Lagardère, lui permettant d'exercer un peu plus de 50 % des droits de vote.

Plus de temps aux anciens actionnaires

En outre, Vivendi a révélé ce 20 novembre son intention de proposer aux détenteurs des droits de cession d'actions Lagardère, obtenus lors de son offre publique d'achat sur les actions Lagardère, de prolonger la date limite d'exercice de ces droits jusqu'au 15 juin 2025. Actuellement, cette échéance est fixée au 15 décembre 2023.

Cette extension vise à aligner la période d’exercice des droits de cession avec le premier exercice fiscal complet de Lagardère, après la finalisation du rapprochement avec Vivendi. Cette période permettra à Vivendi de mettre en œuvre de manière complète son projet stratégique avec Lagardère.

La proposition sera présentée lors d'une assemblée générale des détenteurs de droits de cession, prévue pour le 11 décembre 2023. Pour que cette extension soit approuvée, elle doit rassembler au moins un cinquième des droits de cession existants et obtenir une majorité des deux tiers des voix.

Tous les autres termes et conditions liés aux droits de cession, qui ont été détaillés dans la note d’information validée le 12 avril 2022 par l’Autorité des marchés financiers, resteront inchangés. Cela inclut notamment le prix d’exercice de 24,10 €, garanti par les établissements présentateurs garants de l'offre publique.

Ce même jour, à travers un communiqué, Lagardère a officiellement pris connaissance de la communication par son actionnaire principal, Vivendi.

