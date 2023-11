Gala vendu au Figaro : dernière étape avant la fusion Vivendi/Lagardère

Moins de dix jours avec le feu vert donné au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pour l’acquisition d’Editis, les autorités européennes ont accepté le Groupe Figaro en repreneur de Gala. De fait, pour conserver Paris Matche au sein de Lagardère, la vente de Gala, filiale de Prisma Media était un passage obligatoire.

Après l’approbation donnée le 31 octobre à CMI France vient donc celle qu’attendaient tant le Groupe Figaro que Vivendi : elle est tombée ce 8 novembre, confirme Bruxelles interrogé par ActuaLitté. La promesse d’achat signée avec Vivendi le 26 juillet aura bien moins traîné en longueur que la cession d’Editis.

Un peu d’archéologie économique

Le 9 juin 2023, la Commission a validé, conformément au Règlement sur les fusions de l’UE, le projet d’acquisition de Lagardère par Vivendi. Sauf que sa décision était subordonnée au respect des engagements pris par Vivendi — les fameux remèdes.

Ces derniers impliquaient, d’une part la vente en intégralité de son activité d’édition, Editis et ses entités, incluant des éditeurs renommés tels que Robert Laffont, Nathan, Le Robert et Pocket. Et d’autre part, le magazine de presse people Gala, publié en France.

« Conformément aux engagements, Vivendi ne peut réaliser l’acquisition de Lagardère qu’après l’approbation par la Commission d’un acquéreur approprié pour ces activités à céder », nous indique Bruxelles dans un courriel.

Avec la décision rendue ce 8 novembre 2023, la CE a approuvé le groupe Figaro comme acquéreur de Gala. Elle estime qu’il remplit les critères différents critères examinés à savoir :

• indépendance ; • ressources financières, compétences avérées, capacité et motivation à maintenir et développer Gala de manière viable ; • absence de préoccupations ou de risques de concurrence prima facie ou de retards dans la mise en œuvre des engagements ; (iv) solide expérience dans les secteurs de la presse imprimée et numérique ou dans la presse imprimée ; • bonne connaissance des caractéristiques spécifiques du marché français et capacité à opérer sur ce marché.

Dès lors, l’Offre Publique d’Achat lancée par Vivendi sur Lagardère coche toutes les cases et plus rien ne s’y opposera au niveau européen. Quelques formalités sont encore à prendre en considération, mais dans les prochaines semaines, la structure rejoindrait donc son nouvel actionnaire.

« Nous devrions finaliser le rapprochement avec Lagardère d’ici à la fin de l’année, sous réserve des autorisations nécessaires. Notre Groupe prendra alors une nouvelle dimension, avec un chiffre d’affaires en hausse de l’ordre de 70 % grâce à la contribution de Hachette, troisième groupe mondial d’édition grand public et d’éducation, et aux activités de travel retail », estimaient d'ailleurs Yannick Bolloré, président du Conseil de surveillance, et Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi, mi-octobre.

Reste toutefois à s’assurer que Vivendi n’a pas pratiqué de gun jumping, la prise de contrôle anticipée : début novembre, on apprenait que plusieurs responsables de Hachette Livre avaient vu leur portable saisi par les cowboys de Bruxelles. Une enquête ouverte — et qui pour l’heure n’a pas été fermée — n’indique pas l’existence d’une infraction, mais des doutes.

Hachette Livre compte d'ailleurs un nouveau PDG, en la personne d'Arnaud Lagardère et Stéphanie Ferran nommée Directrice Générale déléguée ce 13 novembre. Quant à Editis, son nouveau président a rendez-vous avec ses équipes ce 15 novembre, pour une première rencontre.

Crédits photo © Vivendi