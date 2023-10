Éducation, genre, sexualité : un ouvrage violemment décrié

Paru le 17 octobre, Accompagner la construction sexuelle et de genre chez les ados, repose sur une approche que l’on aurait jugée saine : « Prévenir et éduquer pour lutter. » Lutter contre les violences, qu’elles soient physiques ou morales, alimentées par des stéréotypes et relayées par des propos sexistes, qui font des victimes, des témoins et des agresseurs.

La toile facilite la propagation de ces messages où homophobie, cyber-misogynie et autres se mêlent. « À l’heure où la majorité numérique est fixée à 15 ans (loi du 7 juillet 2023) en France, l’accompagnement des jeunes sur les pratiques numériques et informationnelles est un enjeu citoyen primordial à partager », souligne Vincent Patiginiez.

Cependant, quelques jours après sa sortie, l’ouvrage est l’objet de commentaires extrêmement haineux et violents sur Facebook. « Si ce livre est attaqué, ce n’est pas un hasard », déplore Étienne Galliand, éditeur chez Double Ponctuation.

La Toile s'enflamme

Il ajoute : « Il souligne la nécessité de dialoguer avec les ados sur la sexualité et le genre dans un contexte pédagogique. Ce livre est essentiel. Si on ne traite pas de ces questions, notamment à l’école, on laisse la pornographie et les réseaux sociaux éduquer nos enfants sans recul ni accompagnement. »

Interrogé par ActuaLitté, l’éditeur rappelle que sa maison d’édition avait déjà été ciblée par des internautes lorsque Mika Alison publia Vivre sa transidentité à l’école. Parcours et point de vue d’une transeignante. « Elle avait reçu des menaces de mort, totalement disproportionnées, face au récit d’une histoire très personnelle, écrit par une personne extrêmement modérée », insiste Étienne Galliand. Concernant l’ouvrage de Vincent Patigniez, « nous n’en sommes pas encore là, mais si les propos devaient s’aggraver, il porterait plainte, et nous aussi ».

Capture d'écran fournie par l'éditeur

L’éditeur note que les attaques « sont de plus en plus organisées. Dès que l’on aborde des sujets à l’intersection de l’éducation, de la sexualité, du genre et de l’école, on reçoit des messages hostiles ». Certains commentaires peuvent être considérés comme relevant de la liberté d’expression, mais d’autres s’apparentent clairement à de la diffamation.

« Ce livre est essentiel : plus on éduque sur la sexualité et le genre, plus on combat les violences sexuelles et sexistes, fléaux de nos sociétés. Les personnes haineuses se mobilisent ; à nous de faire de même », déclare l’éditeur.

Il conclut : « Ces réactions sont le reflet d’une ambiance et de phénomènes intrinsèquement liés. » Lors des élections des représentants de parents d’élèves, environ 3 500 membres du collectif « Parents Vigilants » auraient été élus. Ce réseau, proche ou issu du parti d’Éric Zemmour, Reconquête, compterait 60 000 adhérents.

Il est difficile de lier directement ces attaques à cette organisation, mais pour Étienne Galliand, le mouvement est... en marche. « Certains voudraient réserver ces sujets à la sphère privée, mais sans accompagnement ni contextualisation, cela revient à laisser chacun seul face aux réseaux sociaux comme unique source d’information. » D’où son appel pressant : « Merci de défendre le livre de Vincent Patigniez comme il le mérite. »

