Mémoires sous-marins ? À Saint-Malo, Chateaubriand au bord du gouffre

D'outre-tombe, les Mémoires de Chateaubriand deviendront-ils bientôt sous-marins ? La tombe du célèbre écrivain français penche de plus en plus vers l'abîme, et l'une des bornes en granite de Brusvily louche dangereusement vers le vide, constatent les promeneurs et Gilles Lurton, le maire de Saint-Malo.

« Le côté droit de la tombe est au bord de la falaise alors qu'il y a 15/20 ans on pouvait faire le tour de la tombe à pied », observe l'édile auprès de l'AFP. Inquiet pour la sécurité du monument et celle de ses visiteurs, il a commandé une mission de diagnostic, avant de demander l'avis de la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne.

Les résultats devraient être communiqués en 2024, mais l'hypothèse, probable, d'un transfert de la sépulture est déjà dans tous les esprits. « Ailleurs que sur le Grand Bé, ça me paraît compliqué. Pour moi, s'il faut la déplacer, il faut la reculer, mais je m'avance beaucoup en disant cela: si des fois on devait déplacer la tombe ça devient un événement national », souligne Gilles Lurton.

Les places sont chères

Mort le 4 juillet 1848, Chateaubriand avait préparé sa sépulture depuis un moment déjà. Vingt ans auparavant, à la veille de ses 60 ans, il avait solennellement demandé au maire de Saint-Malo d'être enterré sur l'îlot du Grand-Bé, à l'époque un terrain militaire.

Le responsable lui avait opposé un refus, mais le poète Hippolyte de la Morvonnais, lui-même originaire de Saint-Malo, a milité et organisé une souscription pour lui réserver un coin de terre. Dix ans avant la mort de Chateaubriand, sa dernière demeure était prête à l'accueillir...

En 1944, un obus avait détérioré l'ensemble, restauré après la guerre par l'architecte Raymond Cornon. À cette occasion, un nouvel entourage fut posé, plus sobre et ouvert vers la mer.

« Je me demande ce que Chateaubriand aurait souhaité... Que le tombeau se laisse détruire par les phénomènes naturels ? Car pour les romantiques, l'Homme est au centre d'une nature plus grande que lui et qui peut le terrasser », observe un touriste parisien, interrogé par l'AFP.

Selon l'Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB), groupement d'intérêt public piloté par l'État et la région Bretagne, les tempêtes occasionnent les plus fortes modifications du trait de côte. S'il est difficile d'unir de manière scientifique changement climatique et multiplication de ces épisodes météorologiques violents, « l’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique renforce l’érosion côtière », selon l'OEB.

Pour un romantique, le dérèglement de la nature a de quoi tomber de haut...

Photographie : illustration, Eric Page, CC BY-NC-ND 2.0