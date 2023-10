Bruxelles autorise CMI à acquérir Editis, avec Denis Olivennes en président

Le communiqué de presse officialisant la décision de Bruxelles a mis les intéressés en suspens durant toute la journée du 30 octobre. « Cela sortira en fin de matinée », assure-t-on à ActuaLitté depuis outre-Quiévrain. De fait, la CE autorisait en juin dernier la fusion entre Vivendi et Lagardère en imposant ses restrictions : d’abord, la vente d’Editis, que détenait Yannick Bolloré, pour ne pas constituer un géant de l’édition en France, puisqu’associé avec Hachette Livre, propriété de Lagardère.

De fait, on parle ici des numéros 1 et 2 dans l’industrie du livre en France et pour les pays francophones de l’Union européenne. Hachette et Editis sont également leaders tout au long de la chaîne de valeur du livre, de l’acquisition des droits d’édition à la commercialisation, la distribution et la vente de livres aux détaillants…

Au cours de son enquête, la Commission a exprimé des préoccupations quant à l’impact potentiel de cette fusion sur la concurrence, en particulier dans le secteur de l’édition de livres. Elle craignait que la fusion ne réduise la concurrence dans l’achat de droits d’auteur pour des livres en langue française et dans la distribution, la commercialisation et la vente de ces livres. De plus, des préoccupations ont été soulevées concernant la concurrence dans le secteur des magazines, notamment entre les magazines « people » Paris Match (Lagardère) et Gala (Vivendi).

Autrement dit, Vivendi n’avait pas d’alternative que de trouver acquéreur pour Editis et Gala. Pour le second, le Groupe Figaro s’était porté acquéreur, pour le premier, c’est donc CMI, filiale de IMI que détient le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Après avoir pris en compte les mesures correctives proposées par Vivendi, la Commission européenne a conclu que la fusion, telle que modifiée par ces engagements, ne poserait plus de problème de concurrence. La décision est conditionnée au respect intégral des engagements pris par Vivendi – et ce 30 octobre, l'un des deux étaient douloureusement attendu.

Plus rien ne s'oppose désormais au regroupement de Vivendi et Lagardère, événement d'envergure qui marquera une étape importante dans le paysage médiatique français. Et accroîtra la concentration dans l'univers aussi bien médiatique que plus largement culturel, avec les risques de dérives que l'on redoute depuis les premières heures.

La décision tombe

La Commission européenne a autorisé, conformément au règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'Editis Holding, basée en France, par Czech Media Invest a.s. (« CMI »), basée en Tchéquie. L'opération porte principalement sur le marché de l'édition du livre, notamment francophone.

L'actionnaire de CMI, Daniel Křetínský, détient également, par l'intermédiaire de Vesa Equity Investment sarl (« Vesa »), basée en France, une participation de 25,03 % dans Fnac Darty, le premier détaillant de livres francophones. À la suite de préoccupations exprimées par des tiers, la Commission a examiné si la participation minoritaire de Daniel Křetínský exercerait un impact négatif sur la concurrence.

La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence étant donné que Vesa ne serait pas incitée financièrement, dans les circonstances actuelles, à restreindre l'accès des livres d'Editis aux concurrents de Fnac Darty dans le secteur de la vente au détail de livres. De même, à ce stade, les concurrents d'Editis conserveraient le même accès au marché de détail du livre francophone.

Cette appréciation repose uniquement sur la conclusion de la Commission selon laquelle la participation minoritaire actuelle de Daniel Křetínský ne lui confère pas de contrôle sur Fnac Darty. L'opération notifiée a été examinée selon la procédure normale de contrôle des concentrations. Pour l'heure, le groupe n'a encore rien communiqué à ses salariés.

Et qui aux manettes ?

D’ailleurs, à la direction de Hachette Livre, un certain Nicolas Sarkozy se sentirait très à son aise, rapporte Le Monde. En outre, le poste de PDG de Grasset aurait été refusé par Murielle Beyer, actuellement à la tête de L’Observatoire et directrice générale de Humensis — dont le propriétaire, le réassureur Scor entend se débarrasser à plus ou moins brève échéance.

Un moyen d’écarte un certain Olivier Nora, qui fut signataire voilà quelque temps d’une tribune en soutien aux journalistes du JDD, propriété de Vivendi. Nicolas Sarkozy avait déjà obtenu la tête de Sophie de Closets, PDG de Fayard, qui a trouvé refuge à la direction de Flammarion (propriété de Madrigall, donc d’Antoine Gallimard).

L’idée d’un président de la République qui tenta de retirer de la vente un livre, contenant une poupée vaudoue à son effigie, à la tête du premier groupe éditorial de France, fait grincer des dents. Celui-là même qui, au poste de ministre de l’Intérieur, chercha aussi à faire interdire le livre Rose Bonbon de Nicolas Jones-Gorlin, en vertu de la loi du 16 juillet 1949, par laquelle Gérald Darmanin a dernièrement sévi…

Mise à jour 17 h 30 : Réaction de CMI France

IMI, acteur majeur des médias avec sa filiale CMI France, est heureux d’annoncer que l’acquisition d’Editis, le deuxième groupe d’édition en France, a reçu l’approbation de la Commission de Bruxelles.

Daniel Kretinsky exprime sa satisfaction à l’annonce de cette nouvelle : « Nous sommes ravis de recevoir l’approbation de la Commission européenne pour l’acquisition d’Editis. Je remercie Vincent Bollore qui nous a donné sa confiance et a permis cette acquisition. J’admire profondément la culture française dont l’édition est un pilier majeur. Être l’actionnaire d’un groupe d’édition si prestigieux est un honneur, mais aussi une responsabilité très importante dont nous sommes parfaitement conscients. Nous avons la ferme intention d’investir pour soutenir la croissance d’Editis et de ses maisons d’édition emblématiques. »

Denis Olivennes, président d'Editis

En tant que nouvel acteur dans le paysage de l’édition française, IMI s'engage à maintenir et à renforcer la vitalité et la diversité du secteur éditorial notamment la librairie indépendante.

« Les salariés d’Editis jouent un rôle essentiel dans cette réussite, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour bâtir un avenir prometteur » déclare Daniel Kretinsky qui confirme également la nomination de Denis Olivennes en tant que Président d’Editis : « Denis apportera son expertise et son leadership à Editis, et je suis convaincu qu’il contribuera de manière significative à notre succès futur. »

L’acquisition d’Editis par IMI ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour les auteurs, les lecteurs, les éditeurs et l’ensemble du monde de l’édition en France.

Crédits photo : siège sociale d'Editis, avenue de France - ActuaLitté, CC BY SA 2.0