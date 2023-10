Édition en Europe : l'imprimé prime toujours

L'année 2021 est restée dans les mémoires comme un moment exceptionnel pour l'industrie du livre, finalement bénéficiaire, d'un point de vue économie global, de la pandémie de Covid-19. 2023 sera aussi atypique, en raison d'une conséquence inattendue de l'inflation : une hausse du chiffre d'affaires des éditeurs, malgré des ventes de livres en baisse.

Une dynamique durable

À Francfort, le directeur délégué et économiste de la FEE, Enrico Turrin, a pu dérouler des données plutôt encourageantes pour l'année 2022, malgré un effet de comparaison négatif avec 2021, donc. Le chiffre d'affaires des éditeurs d'une vingtaine de pays d'Europe atteint en effet 23,9 milliards €, contre 23,6 milliards € l'année précédente (+ 1,3 %).

Une tendance à la croissance pour le marché, qui n'avait pas retrouvé un tel niveau depuis 2007 (24,5 milliards €), l'année qui précéda une importante crise économique. Le nombre de titres publiés par an, qui n'a fait que croitre depuis 2014, marque pour sa part le pas, en se stabilisant, en 2021 et 2022, à 575.000 nouvelles parutions.

Plus logiquement, le catalogue de titres disponibles dans cette vingtaine de pays s'épaissit d'année en année, et atteint 13,8 millions de références en 2022.

Concernant les catégories d'ouvrages, les livres destinés à la jeunesse sont un segment solide (14,7 % du CA total en 2022), mais les ouvrages grand public restent le nerf de la guerre (50,5 %, plus importante part depuis 2009). À l'inverse, la tendance est plutôt à la contraction pour les ouvrages scolaires et universitaires.

Des habitudes relativement stables ?

Si l'audio et le numérique ont pris une place non négligeable dans le chiffre d'affaires des éditeurs (respectivement 3,2 % et 12,9 % en 2022), l'imprimé reste le format incontournable, puisqu'il représente 83,9 % des revenus. La baisse est sensible entre 2021 et 2022 (- 0,9 %), au profit des deux autres formats, mais le papier a encore de beaux jours devant lui.

Autre habitude à la peau dure, celle de se rendre en librairie pour effectuer ses achats : en 2022, ce canal représente 45,6 % du chiffre d'affaires des éditeurs, en hausse pour la première fois depuis quelques années. Les ventes dans les supermarchés, mais surtout les achats en ligne (de 29,1 % du CA en 2021 à 25,8 % en 2022), encaissent pour leur part un recul.

D'autres chiffres, dans certains pays, permettent de se rendre compte d'évolutions, tout de même. En Espagne, les achats en ligne de livres imprimés ont ainsi augmenté de 61,3 % entre 2019 et 2021, et de 60,2 % en Italie.

En 2022, tous catégories et formats confondus, le Danemark connait le plus important recul du chiffre d'affaires (- 7,3 %), devant la France (- 5,8 %), mais les situations sont contrastées, d'un territoire à l'autre : le bilan est ainsi positif, en moyenne, sur l'ensemble des pays pris en compte (+ 1,3 %). Comparée à 2019, l'année 2022 reste encore dans la croissance, très largement.

Pour 2023, la FEE a légèrement consolidé les chiffres présentés en juin dernier. La France affiche désormais un chiffre d'affaires en croissance de 2 %, une variation qui s'explique par la hausse des prix des livres.

