+3 % pour le marché du livre français au premier trimestre 2023

Cette étude propose une estimation de la valeur du marché européen du livre en 2022, et un aperçu de l’évolution du chiffre d’affaires en 2022 par rapport à 2021 et 2019, comme des différents marchés au cours des premiers mois de 2023.

Les données proviennent principalement des questionnaires que la FEP collecte chaque année auprès de ses membres. Sachant que les données nationales sont difficilement comparables entre elles, il s’agit en réalité de tendances plus que de réalités absolues.

En outre, les données sur les changements au niveau national concernent dans la plupart des cas le chiffre d’affaires dans le secteur du commerce du livre. Sont ainsi exclus les domaines de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche.

2023 commence bien

Entre janvier et avril 2023, le chiffre d’affaires cumulé des éditeurs français a augmenté de 3% au regard de la même période en 2022. Un résultat positif, mais loin des +8% du Royaume-Uni. L’Allemagne de son côté affiche un bon +4,3% (+0,1% par rapport à 2019), et la Suisse +4,6% (+2,2% au regard de 2019). Avec des données qui s’étalent jusqu’au mois de mai, l’Espagne réalise un +5%, et jusqu’au mois de février, l’Islande un beau +12,2% (+60,6% en comparaison de 2019).

Dans les diminutions du chiffre d’affaires général des éditeurs au premier semestre 2023, au regard de la même période en 2022, l’Italie avec un -0,2%, et au niveau des pays scandinaves, -2,6% pour la Norvège, et jusqu’au mois de mars, -0,4% pour la Suède et -1,5% pour la Finlande. Une baisse d’une année sur l’autre, mais en comparaison en 2019, l’Italie affiche un +17%, la Norvège un +15,6%, la Suède un +13,9% et la Finlande un spectaculaire +37%.

2022 Moins bien que la belle année 2021

Après une très belle année au niveau hexagonal et européen en 2021, avec + 6,5% et 23,6 milliards d'euros de chiffre d’affaires net des éditeurs, ce bilan s’est stabilisé en 2022.

En détail, cette consolidation est portée par les bons chiffres du Portugal (+16,2%), l’Islande (+10%), la Norvège (+5,8%), l’Espagne (+5%) et le Royaume-Uni (+4,5%). Les Pays-Bas signent en revanche la plus importante chute, avec un -7,2%, suivie de la France avec -4%. L’Allemagne affiche -2,4% et l’Italie -2,5%.

Sur les seuls livres imprimés, la France accuse une baisse de 4% à nouveau, quand le Danemark chute lourdement de -13,5 points et la Suède de 7,9 points. Là encore, le Portugal remonte le bilan global avec un +16,2%. -4% encore pour le pays de Michel Houellebecq du côté des ebooks, et un spectaculaire -15,5% pour le Danemark. Pour les livres audio, la Norvège affiche un impressionnant +20%, la Finlande +18,2% et le Royaume-Uni +8,1%.

À noter l’explosion des ventes physiques au Royaume-Uni en 2022, en comparaison de l’année précédente caractérisée par les restrictions Covid, avec +19,7%. Quand Le Portugal est à +16,2 points, les Pays-Bas à +16 et la Suisse à +10,9, le Danemark, encore lui, présente un -10,8%.

Dans cette idée des vases communicants, le Royaume-Uni affiche un -19,9% dans les ventes en ligne en 2022, et le Portugal un -20%. Le Danemark perd sur les deux tableaux, puisque les ventes en ligne au pays de Hans Christian Andersen ont chuté à -27,5%. Aucun chiffre n’a été apporté pour la France.

L’explosion du livre audio

Si on compare les données de 2022 avec ceux de 2019, soit l’avant-covid, le marché du livre français affiche cette fois-ci un +11%, face au +13,9% de l’Italie, + 11,8% de l’Espagne, l’impressionnant +25% de la Norvège, ou le spectaculaire +44% de l’Islande. Parmi les pays analysés, seul l’Allemagne exhibe un recul, de 0,9%. En détail, le marché français a fait un bond de 11% par rapport à 2019 dans les livres imprimés.

À noter, les +60,2% et +61,3% du chiffre d’affaires de la vente en ligne en Italie et Espagne en 2022 au regard de 2019. Du côté des ebooks et de l’audiobooks, les chiffres sont éloquents : +88,2% et +225,6% pour les ebooks et les livres audio en Finlande, ou +41,5% et +68,8% pour le Royaume-Uni.

Pour les seuls audiobooks, l’Italie, c’est un +177,8%, le Danemark un +112,8%, un +85% pour la Suède et un +80,1% pour la Norvège.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)