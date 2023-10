En 2023, le Festival Paroles Indigo fête ses 10 ans

En dix ans d’existence, le Festival Paroles Indigo s’est offert en tant que cadre de rencontre de différentes manières de voir, de dire, d’écrire, de peindre le monde. Ces instants nimbés du souffle de la diversité ont toujours mené à des sentiers insoupçonnés, à un universel du décentrement, car partout où nous avons posé nos voix, nos plumes et nos pinceaux, nous avons valorisé une manière particulière de tisser une proposition d’universel sans nier les autres mais en créant des liens.

Le continent africain est au cœur du Festival. D’ailleurs, il faut le rappeler, depuis 2016, ce festival s’organise en deux temps, un premier à Arles, puis à Tarascon et tout récemment à Saint-Martin de Crau, un second dans un des pays africains partenaires (République de Côte d’ivoire, Tunisie, Mali, Sénégal, Maroc). C’est une expérience unique où la littérature et la création africaine comme celle de sa diaspora sont mises à la disposition de tous les publics. Il permet de créer des espaces de dialogue pour promouvoir “D’autres façons de dire le monde”.

Ce dixième anniversaire sera célébré à Arles, autour de “l'Actualité du Panafricanisme”. Comme toute idéologie, ce concept a eu plusieurs déclinaisons dans le temps selon des contextes et des besoins identifiés et portés par des femmes et des hommes exerçant dans différents domaines.

Dans un monde en crise et en recherche de sens, marqué par la montée des nationalismes, de l’intégrisme, la tension permanente dans la définition du rapport à l’autre, et aussi de mouvements physiques et virtuels grâce aux réseaux sociaux, les idéologies n’ont aucun intérêt à être figées. Il s’impose un besoin de les réinventer. Qu’est-ce qu’a été le panafricanisme et que devient-il aujourd’hui ? Quels sont les nouveaux paradigmes qu’il peut renfermer ? Quelles sont les urgences, regards, et types de rencontres qui se proposent à lui et le fécondent en même temps? Comment ce concept historique est perçu et pensé par les jeunes d’Afrique et d’ailleurs?

Voilà les questions fondamentales que nous posons à de grandes figures africaines et afro descendantes issues de toutes les disciplines créatives, afin de proposer une réflexion structurée autour de cette problématique et une multiplicité de chemins à emprunter pour mieux l'appréhender et la comprendre..

Le Festival Paroles Indigo fête ses 10 ans ! Ce grand rendez-vous symboliquement riche laissera sa bougie scintiller du 1er au 5 novembre 2023 à travers des moments de lectures, conférences, débats, rencontres, ateliers, expositions, projections de films,