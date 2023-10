Editis : face à la grève, la direction cède et ouvre les négociations

Entre le 30 septembre et le 2 octobre, les téléphones ont chauffé à blanc, apprend ActuaLitté : le refus d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires qu’opposait la direction a conduit aux grands remèdes. « Nous affinons un projet de grève, motivée par le pouvoir d’achat : nous avons formulé des demandes d’augmentation de salaire, voilà deux mois. Pour unique réponse, on nous rétorque que nous sommes sous tutelle et que cela paralyse tout. Que sans nouvel actionnaire, rien ne peut être décidé », nous assurait ainsi un élu CFDT.

Prétextant une situation dont les conditions barraient la route aux négociations, la direction réinterprétait à sa manière le droit. D’autant que la Commission européenne, sollicitée sur ce point, l’avait garanti : rien ne s’oppose à ce que des discussions salariales soient entamées par la gestionnaire, Michèle Benbunan, future ex-directrice générale d’Editis.

Selon des sources concordantes, les avocats de Vivendi ont ainsi saisi la trustee, ou mandataire nommée par Bruxelles, Evelyn Partners LLP. Celle-ci a pour mission de garantir une séparation totale entre Vivendi et son ancienne filiale. Mais dans le cas présent, motivée par les avocats de Yannick Bolloré, elle a souhaité informer la gestionnaire qu’elle était favorable à entamer les négociations. Le futur repreneur, CMI, l’a également fait savoir.

« De fait, il lui était parfaitement possible de les débuter plus tôt », nous assure un observateur. « Et dans l’hypothèse où elle aurait l’impression de franchir une limite, il lui est possible de rapporter à la mandataire, pour demander l’accord de Vivendi et CMI. » En effet, attendu qu’Editis n’appartient plus à Vivendi, mais pas encore à CMI, la trustee doit solliciter l’avis des deux parties engagées.

De quelle marge dispose alors la gestionnaire ? Difficile à évaluer : si ce n'est à l'aune de ce que le futur actionnaire acceptera. « Ce type de tractations représente des millions d'euros de hausse, sur tout le groupe, avec un impact sur le treizième mois », précise-t-on à ActuaLitté. Or, heureux hasard des calendriers, Michèle Benbunan a sollicité les organisations syndicales ce 2 octobre au matin, afin d’annoncer l’ouverture des négociations. Tout en alertant : elles seront peut-être longues.

En réaction, un courrier adressés par les élus et délégués FO à l'ensemble des forces de vente d'Interforum surgissait quelques heures après ce revirement : « La direction, par son choix de silence d’abord, puis à travers une réponse en forme de fin de non-recevoir, a pris le risque et la responsabilité de voir s’installer une situation sociale explosive », peut-on y lire.

Ainsi, les NAO serviront de « réponse immédiate à la crise du pouvoir d’achat dont les modalités seront un des objets de cette négociation ». Comprendre : il serait préférable qu'elles ne s’éternisent pas. « Les échanges dureront avec elle le temps qu'il faudra. Mais étant donné la configuration, tout est fait pour que les aller-retours entre l'interlocutrice, Vivendi/CMI et les OS traînent en longueur », précise une source. « Olivennes héritera des dossiers, mais sera à la manoeuvre, dès lors que la gestionnaire s'abritera derrière leur avis sur le fond des demandes – et les budgets qu'ils impliquent. »

Une autre manière de refiler la patate chaude, sans avoir l'air d'y toucher. Rappelons qu'au cours des semaines précédentes, la direction d'Editis aurait encouragé les syndicats à attendre l'arrivée du nouvel actionnaire, pour déclencher un débrayage. « La direction n’attend que ça : que soit déclenchée une grève qui discréditera le repreneur », nous confirmait une source syndicale.

CMI, qui à cette heure assiste consterné à ces délicatesses politesses, n’a pas pu être contacté. « Ils ont une tradition de partenariat social ouvert », nous assure un connaisseur, avec un respect des conventions sans plus. « Dans les différentes structures, la situation des petits et moyens salaires a toujours été prise en considération : il n’y a aucune raison qu’Editis fasse exception. »

Crédits photo : Ben Rosett / Unsplash