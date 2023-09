Carnaval de livres à Rio : 5,5 millions d'ouvrages écoulés

La Biennale 2023 du Livre de Rio de Janeiro s'est clôturée le dimanche 10 septembre, et les éditeurs brésiliens en ressortent plus que ravis, avec une forte augmentation de la fréquentation et des ventes.

Les chiffres communiqués par Public News Brésil sont éloquents : l'éditeur Aleph clôture son festival avec une augmentation de ses ventes de 50%, le groupe Editorial Pensamento annonce une hausse de 225 % par rapport à l'édition de 2019 — Covid oblige, le groupe avait fait l'impasse sur l'édition 2021 —, et de +125 % par rapport à la Biennale de Sao Paulo. De son côté, l'an dernier, VR editora a vendu 25% de plus qu'à Sao Paulo, et Alta Books enregistre une croissance de 142 % par rapport à sa dernière participation en 2019.

En tout, ce sont plus de 600.000 visiteurs pour 5,5 millions de livres vendus pour cette édition du plus grand salon du livre d'amérique latine. De quoi donner le vertige...

Une fête tous les 2 ans, un désert littéraire le reste du temps ?

En revanche, si la Biennale de Rio est une réussite incontestable, cela n'est pas non plus une preuve de bonne santé pour le secteur littéraire carioca, ni pour l'industrie brésilienne dans son ensemble. L'écrivain Henrique Rodrigues, dans une chronique pour Public News Brésil toujours, a tenu à souligner le paradoxe d'une telle réussite.

Si nous organisons un événement qui attire autant de personnes qui aiment les livres, pourquoi y a-t-il si peu de librairies dans la ville, toutes concentrées dans un espace géographiquement restreint, le quartier riche de la Zone Sud ? D'aussi loin que je me souvienne, il n'existe que 2700 points de vente de livres dans le pays. Le quartier de Jacarepaguá lui-même, où se déroule la Biennale (et où d'ailleurs j'habite) ne possède pas de librairie – même celle du centre commercial le plus proche est fermée faute de clients.

L'auteur s'étonne que la ville organise un salon littéraire aussi massif alors que l'industrie littéraire est en aussi mauvaise santé : « Même la traditionnelle Foire du livre de Paris, bien plus facile d'accès que le lointain Riocentro, ne reçoit pas autant de monde, et l'on sait qu'il existe en France une chaîne de consommation du livre que tout le monde envie ».

Il demande à ne pas se réjouir trop vite du succès d'une manifestation littéraire massive tous les 2 ans, mais plutôt agir concrètement, à une plus petite échelle : « Il faut des actions systématiques et quotidiennes qui, faute d'apporter une grande visibilité, sont laissées de côté », et conclut en pointant « le besoin urgent d'une politique publique pour la région , avec des objectifs clairs à court, moyen et, plus difficile, à long terme ».

crédits photo : Tais Helena de Carvalho / unsplash